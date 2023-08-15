Bilecik'in şeftalisi, sınırları aşarak yabancı pazarlarda da ilgi görüyor Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hasadına devam edilen şeftali, yurt içinin yanı sıra yurt dışından da talep görüyor.

AA

Bilecik'in şeftali mesaisindeki yüksek verim üreticinin yüzünü güldürürken üreticiler, soğuk havaların daha yüksek oranlı bir verimi engellediğini açıkladı.

Bilecik'in Oğulpaşa, Beşevler, Çerkeşli, Düzmeşe, Ağlan, Benli ve Ciciler köylerindeki meyve bahçelerinde üretimin kaliteli olması için bazı dallardaki ürünleri haziran ayında kopararak "tekleme" yapan çiftçiler, ağustosta ise hasada başladı.

Modern sulama yöntemi ve bilinçli tarım uygulamalarıyla yetiştirilen şeftaliler, lezzeti ve aromasıyla ilgi görüyor.

Toplanan şeftaliler ebatlarına göre sıralanıyor

Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere gelen işçiler, titizlikle topladıkları şeftalileri ebatlarına göre sınıflandırarak soğuk hava depolarına taşıyor. Büyük bölümü Avrupa ülkelerine ihraç edilen ürün, yurt içinde ise çoğunlukla Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde tüketiliyor.

Nektarin üretimi

İlçede şeftalinin yanı sıra nektarin üretimi de yapılıyor.

40 bin ton rekolte bekleniyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün verilerine göre, şeftali yetiştiriciliğinin en yoğun yapıldığı Sakarya Nehri havzasında yer alan Osmaneli ve ilçelerinde 22 bin dekar alanda bu yıl yaklaşık 40 bin ton rekolte bekleniyor.

Şeftalinin kilogramı 20-25 lira

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, şeftalinin kilogramının 20-25 liradan alıcı bulduğunu belirterek şöyle diyor:

Çiftçimiz fiyatlardan gayet memnun. Geçen yıl dalda 10 şeftali varken bu sene 4-5 tane var, bu da kaliteyi artırıyor.

"Rakımdan dolayı şeftalinin dayanıklılığı daha uzun"

Oğulpaşa köyünden üretici Hasan Avcı da şeftalinin kalibresinin bu yıl çok iyi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

Bahçelerimizde damlama sistemiyle sulama yapıyoruz. Piyasa çok iyi, memnunuz. Köyümüz, rakım olarak yüksek bir noktada. Rakımdan dolayı şeftalinin dayanıklılığı daha uzun oluyor.

Bahçelerde çalışanların yevmiyesi 400 lira

Uzun yıllardır şeftali hasadında işçi olarak çalışan Rahime Karasu ise 400 lira yevmiye ile çalıştıklarını, sabah erken saatte bahçeye gelerek topladıkları ürünü kalitesine göre sınıflandırıp kasalara yerleştirdiklerini aktardı.