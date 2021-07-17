Dini bayramların geleneklerinden birisi de şeker ikramları. Bu nedenle bayram öncesi şekercilerde yoğunluk bitmiyor. Bilecik esnafı da en kalabalık günün arife günü olacağını söylüyor.

Koronavirüs salgını sürecinde kısıntılarla geçen dini bayram döneminden ilk kez kısıtlamasız bir bayram geçirecek olmanın heyecanı ile kuruyemişçi ve şekercilerin yolunu tuttuk.

Tüm ülkede olduğu gibi Bilecik'teki bayram şekeri ve kuruyemiş satıcıları da kısıtlamasız bir bayrama hazırlanıyor. Bayram öncesinde artan ilgi nedeniyle çifte mutluluk yaşayan esnaf, yoğun mesai yapıyor.

"SATIŞLAR BU YIL DAHA İYİ"

Geçen yıllara göre satışlarının çok daha iyi olduğunu belirten şeker satıcısı İlhan Öztürk, "10 gün öncesinde tezgahımızda bütün çeşitlerimizi sergiledik. Fakat şu anda bir yoğunluk yok. Ama bayramın kısıtlamasız oluşundan dolayı Arife günü bir yoğunluk bekliyoruz. Mutluyuz bu bayram, geçen bayramlar gibi değil. Bir hareketlilik olacağı belli. Stoklarımızı yaptık, depolarımız şu anda çikolata, şekerleme ve lokum, kuruyemiş olarak dolu. İnşallah bayramın bereketli olmasını bekliyoruz.

Bilecik'te bayram öncesi şeker ve kuruyemişçilerde ilgi arttı VİDEO

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ŞEKERLER 15-30 LİRA ARASINDA

Fiyatlar şeker gruplarında 15 liradan başlıyor 30 liraya kadar kalitesine göre değişiyor. Çikolata da aynı şekilde 25 liradan başlıyor 120-130’a kadar. Çeşitlerimiz çok, hediyelik gruplar da var. Müşterilerimizin en çok talep ettiği ürünler şeker ve çikolatanın yanında sade lokum, güllü lokum, çifte kavrulmuş lokumlar." dedi.