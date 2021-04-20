Bilecik'te karpuzun tanesi 60 lira, çeyrek dilimi ise 15 lira

Sezonun ilk karpuzu pazar tezgahına yüksek fiyatla girdi. Kilosu 8 liradan satılan, tanesi ortalama 60 ile 80 lirayı bulan karpuz, çeyrek dilimlerle satılmaya başlandı.

Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden karpuz tezgaha çıktı. Geçen yıllara kadar karpuzun dilimli satıldığına pek alışkın değilken şimdi çarşı ve pazarda dilimlenmiş karpuz satışları gündeme geldi.

İran karpuzu olarak pazardaki yerini alan karpuzun fiyatı ise tüketicilerin cebini yakacak cinsten.

KARPUZ ORTALAMA 60-80 LİRA

Kilosu 8 liradan satışa sunulan karpuzdan almak isteyenler, ortalama 60-80 lirayı gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Karpuz satıcısı Kadir Demirbaş, karpuzu alınabilir ölçülerde keserek satışa sundu.

STREÇ FİLMLİ KARPUZ DİLİMLERİ

Bazılarını ikiye bölen, bazılarını ise çeyrek dilimler halinde kesen Demirbaş, karpuzları streç filmle sarıp, dilimini 15-20 liradan tüketiciye satıyor.

"MÜŞTERİYE BÜTÜN FİYATI ÇOK GELİYOR, BİZ DE DİLİM, DİLİM SATIYORUZ"

"Müşteriye bütün fiyatı çok geliyor, biz de dilim, dilim satıyoruz." diyen karpuz satıcısı Kadir Demirbaş, "Bu yöntem büyük ilgi görürken hem tüketici hem de satıcı halinden memnun. Müşteri daha rahat alabiliyor. Bir çeyrek 15 ile 20 lira, yarım olursa 25-30 arası satılıyor. Talep görüyor. Gün içinde 50 taneye yakın karpuzu bu şekilde satıyoruz." dedi.