Bilecik’te kırmızı biberler, atadan kalan geleneksel yöntemlerle kurutuluyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyünde, kırmızı toz biber üretiminde kurutma işlemi, alt katında sobalar yakılan iki katlı özel kerpiç kurutma evinde yapılıyor.

Eski yöntemlerle ürün işlemek zor; zor olduğu kadar da sonuçları açısından çok başarılı. Bunlardan birisi de Bilecik'teki toz biber yapımında yararlanılan özel kerpiçten yapılma kurutma evleri.

Burada tarladan özenle toplanan biberler, köylünün ortak kullanım alanı olan iki katlı kerpiç yapıya getirilerek alt katta yakılan sobalar yardımıyla kurutuluyor.

Bölgede tek kalan yapıya ürünlerini getiren üreticiler, odunla yaktıkları ateşi her gün kontrol ediyor.

Biberler, sonbaharda yapılan kurutma işleminin ardından değirmenlere götürülerek öğütülüp kırmızı toz bibere dönüştürülüyor.

BU KURUTMA ŞEKLİ ATALARINDAN KALDI

Köy muhtarı Şevki Uysal, yaptığı açıklamada, Manav olduklarını, atalarından kalan geleneksel kurutma yöntemini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

“ESKİDEN HER EVDE VARDI, ŞİMDİ SADECE BİR EV KALDI”

Dededen toruna sürdürülen geleneğin son demlerini yaşadığını belirten Uysal, "Bu işlem köyde çok önceden her hanede yapılıyordu. Kurutma evi tek kaldı, bunu yapan insan da çok az. Kurutma işlemi bir ay sürüyor. Daha sonra çuvallayıp ürünümüzü değirmende öğütüyoruz. Bu şekilde satışa hazır hale geliyor." diye konuştu.

"BİZDEN SONRA BU YÖNTEMİN DEVAM ETMESİ BİRAZ ZOR"

Üretici Bekir Erdoğan da kırmızı biberleri güneşte kurutmak yerine, kurutma evine getirdiğini anlattı.

Dedesinden öğrendiği bu yöntemle ürünün daha kaliteli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Tarladan aldığımız biberi buradaki eve getiriyoruz. Sobalar yardımıyla biberin kurumasını sağlıyoruz. Tek katlı ve sadece kurutma işlemi için yapılan bu evler yıllarca bize hizmet etti. Meşakkatli olduğu için son yıllarda çoğu arkadaşımız bu yöntemi bıraktı. Köyümüzde önceden sadece bu iş yapılırdı, çeşitli nedenlerle insanlar bıraktı ama biz ata mesleğimizi devam ettiriyoruz. Bizden sonra bu yöntemin devam etmesi biraz zor. Bu işi yapan bir tek biz kaldık, bizden sonra pek kimse yapmaz diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.