Bilecik’te sezonun ilk kirazları açık artırma ile satıldı

Sakarya Irmağı havzasında bulunduğu için mikroklima iklime sahip Bilecik’in merkez Deresakarı köyünde hasadı yapılan kiraz, köy halinde açık artırmayla satılarak sezona "merhaba" dedi.

Bilecik merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Deresakarı köyünde, sebze ve meyve haline traktörleriyle ürünlerini getiren üreticiler ile köye gelen tüccarlar tarafından yıllarıdır “açık artırma” usulü satış yapılıyor. Bu sezonun ilk ürünleri 7 ile 10 liradan alıcı bulan kiraz, büyük marketlerde 30 liraya satılıyor.

İstanbul, Eskişehir, Adapazarı gibi illerden gelen alıcılar, sezonun ilk kirazlarını almak için birbiriyle kısasıya yarıştı.

KİRAZ, BU YIL ÜRETİCİSİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Bu sene üreticisinin yüzünü güldüren ve yaklaşık 500 ton rekolte beklenen Deresakarı kirazının satışı öğlen 12.00’de sonlanıyor.

"YAKLAŞIK 5 BİN DÖNÜM ARAZİDE 4 CİNS KİRAZ ÜRETİLİYOR"

Deresakarı köyü Zirai Kalkınma Kooperatifi Başkanı İsmail Çam, kalitesine güvendikleri kirazın doğal olarak herhangi bir ilaç kullanılmadan yetiştiğini belirterek, bugünlerde başladıkları hasadın haziran sonuna kadar devam edeceğini anlattı. Yaklaşık 5 bin dönüm arazide, “Karabodur”’, “Seyfettin”, “Napolyon” ve “Vink” cinsi kirazın yetiştiğini belirten Çam, “Sezonun ilk kirazları toplandı ve halimize gelerek açık artırmayla satışlarımıza başladık. Kirazlarımız civardaki Gemici, Selviköy, Geçitli var bunlar getiriyorlar. Sezonda yaklaşık 300-350 ton kiraz toplanıyor. Bu sene 500 ton rekolte bekliyoruz. İlk açılışında 10 liradan 20 liraya kadar toptan alındı. Ama sonra bir iki gün içinde 7 liradan 10 liraya kadar satıldı.” dedi.

"TÜRKİYE’DE KİRAZIN İLK ÇIKTIĞI KÖYLERDEN BİRİ DERESAKARI KÖYÜ"

Kiraz üreticisi İsmail Cinoğlu ise, Deresakarı köyünün bu kadar revaçta olmasının sebebinin Türkiye’nin ilk çıkan kiraz bölgelerinden birisi olduğunu anlattı.

Cinoğlu, "Senede 400 tonluk bir üretim gerçekleştiriliyor. Tabii ki zor şartlarda pandemide, çiftçinin zorlandığı dönemde buraya gelen şehir dışından alıcılarla beraber ortak bir noktada buluşarak hem ülkemize hem köyümüze hizmet anlayışı içinde bereketli bir yıl olur inşallah.

İLK ÇIKAN KİRAZLAR, HEVESLİLERİNE

İlk çıkan kirazların belli bir miktarı kalitesinden çok insanların hevesinden aldığı noktada. Bu bir arz talep meselesi, ama 10 lira civarında ortalaması yakalanıyor. Ama kalitesine göre de değişiyor." dedi.