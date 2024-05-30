Bilecik'teki bir tarlada çilekler 'seç-al' sloganıyla dalında uygun fiyatla satılıyor Çilek üreticisi, arazisinin bir bölümünü vatandaşa açtı. Çilek almak isteyenler buraya gelip elleriyle seçtikleri çilekleri satın alıyor ve bu kendilerine pazardan daha ucuza mal oluyor.

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İHA

Bilecikli çiftçi Yalçın Nar, merkeze bağlı Ulupınar köyünde yonca ekimi yaptığı bahçesini daha verimli kullanmak ve daha fazla gelir elde etmek amacıyla "Devlet Destekli" 40 dönümlük bahçesinde çilek yetiştirmeye başladı.

Büyükbaş hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak üzere bahçesine geçen yıla kadar yonca eken 41 yaşındaki Nar, bundan vazgeçerek geçtiğimiz yıllarda ’Yediveren’ cinsi organik çilek üretimine geçti.

Nar, yılda 40 dönümde 40 ton çilek yetiştiriyor.

Çilek fiyatlarının pazarda pahalı olduğunu söyleyen eşinin tavsiyesine uyan çiftçi, tarlasında yeni bir uygulama başlattı.

1 dönüm yerde çilek yetiştirmeye başlayan Nar, bu özel bölümde "seç-al" sloganıyla dalından satışı yapıyor.

Müşterilerine diledikleri ürünleri toplamaları için izin verdi

Kalitesi, yoğun aroması ve "seç-al" özelliği ile dalından tüketicilere çilek satışı yapan Nar, Bilecik’in yanı sıra Eskişehir, Kütahya, Bursa ve Yalova gibi çevre illerden gelen müşterilerine diledikleri ürünleri toplamaları için izin veriyor.

Pazardaki çilek fiyatlarının pahalı olmasından yola çıktı

Yalçın Nar, bahçeden daha fazla kazanç sağlamak üzere yola çıktığını, eşinin teşviki, kendinin cesareti ve devlet desteğiyle bu seviyeye geldiğini ifade ederek, şu açıklamada bulundu:

Bu işe eşimin tavsiyesi üzerine ve de pazarda gördüğüm çileğin pahalı olması üzerine başlamış bulunmaktayız. Bir iki dönüm ile biz bu işe başladık. Şu anda 40 dönüme kadar çıktık. İnşallah hedefimiz daha da yükseltmek. Yıllık olarak 40 dönümden 40 ton çilek almaktayız. Bunları da pazarda, manavda değerlendiriyoruz. Vatandaşın halka kendisi gelerek, kendisi topluyor. Seçtiği beğendiği çileği dalında toplama imkanına sahip oluyor. Hedefimiz daha da yüksek dönümlere çıkıp çoğaltmak, dış pazara açılmak.

"Biz bunu 6 ay değil 12 aya çıkartmak istiyoruz"

Nar, açıklamasının devamında, üretimi uzun zamana yaymak istediklerini belirterek şu açıklamada bulundu:

Bizim bulunduğumuz bölgede hava şartlarından dolayı 6 ay gibi üretim yapabiliyoruz Biz bunu 6 ay değil 12 aya çıkartmak istiyoruz. Üretimi sera gibi yerlerde yapmak istiyoruz, yapacağız inşallah. Bizim ilk hedefimiz vatandaşa, halka buraya gelip burada beğendiği, seçtiği, tadına baktığı çileği toplama imkanı veriyoruz vatandaşta bundan memnun kalıyor. Bizim ilk önceki hedefimiz bu zaten.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)