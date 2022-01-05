Bilgisayar oyunları sektörünün dünyadaki büyüklüğü 36,7 milyar dolar

2021 yılında bilgisayar oyunları sektörünün büyüklüğü, dijitalleşmenin artmasına paralel olarak büyüdü ve dünya genelinde 36,7 milyar dolara ulaştı.

Teknolojinin gelişmesi, bilgisayarların oyun oynamaya entegre edilmesi, mobil cihazların daha çok kullanılıyor olması bilgisayar oyunları sektörünün de her geçen gün büyümesine yardımcı oluyor.

Newzoo Global Oyun Pazarı Raporu'na göre, 2021 yılında küresel oyun sektörü 180,3 milyar dolara ulaşarak önceki seneye göre yüzde 1,4’lük bir artış gösterdi. Sektör büyüklüğünün 36,7 milyar dolarla yüzde 20'lik kısmını ise bilgisayar oyunları sektörü oluşturdu.

BİLGİSAYARLAR GELİŞTİ, OYUNLARIN TÜKETİMİ ARTTI

Bilgisayar oyunları tüketiminin artışındaki ana neden olarak gelişmiş güç ve performans sunan oyun bilgisayarlarının son yıllardaki gelişimi görülüyor.

MOBİL OYUNLAR SEKTÖRDEN YÜZDE 52 PAY ALDI

Ayrıca bilgisayar oyunları sektörünün büyümesinde mobil oyun endüstrisinin de yüzde 52 ile payı büyük oldu. Aynı rapora göre, oyun gelirlerinin yanı sıra oyuncu sayısında da yıllık bir büyüme görüldü. Oyuncu sayısındaki artış 2021’de yıl boyu devam ederek yüzde 5,33’lük bir artışla 3 milyar oyuncuya ulaştı.