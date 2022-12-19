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    Binance, iflas eden Voyager Digital'i satın alıyor

    Çöküşünü açıklayan kripto şirketi, Binance'ın 1 milyar dolarlık teklifine yeşil ışık yaktı.
    • 19.12.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 18:02
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    Binance, iflas eden Voyager Digital'i satın alıyor

    Kripto para piyasasında hareketli günler yaşanıyor.

    FTX'in ABD'de iflas başvurusunun ardından, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'tan çekim işlemleri hızlandı.

    Binance CEO'su Changpeng Zhao, çalışanlarına gönderdiği mesajda, "Önümüzdeki günler zorlu geçecek ama zor günlerin üstesinden geleceğiz." dedi.

    1 milyar dolarlık satın alma

    Dikkatleri üzerine çeken söz konusu şirket, iflas eden kripto para şirketi Voyager Digital'i 1 milyar dolara satın alacak.

    ABD merkezli Voyager Digital, stratejik seçeneklerini gözden geçirdikten sonra Binance'ın yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki teklifini varlıkları için en yüksek ve en iyi teklif olarak seçtiğini söyledi.

    Binance'ın yaptığı teklifle ilgili açıklama

    Şirket, ana hedefinin hızlandırılmış bir zaman diliminde müşterilerine ve diğer alacaklılara iade edilen değeri maksimize etmek olduğunu belirtti.

    Açıkamada, "Binance'ın teklifi, mahkeme onaylı ödemeler ve platform yeteneklerine uygun olarak müşterilere kripto parayı aynı cinsten iade etmeyi amaçlıyor." denildi.

    Binance, iflas eden Voyager Digital i satın alıyor #1

    18 Nisan'a kadar sonuçlanacak

    Anlaşmanın, bir aylık uzatmaya tabi olarak 18 Nisan'a kadar sonuçlanması bekleniyor.

    Kripto para fonu Three Arrows Capital, Voyager Digital'den yaklaşık 670 milyon dolar değerinde bir krediyi temerrüde düşürdükten sonra, şirket 5 Temmuz'da iflas başvurusunda bulundu.

    FTX'e dolandırıcılık suçlaması

    AA'nın haberine göre, hacim olarak dünyanın en büyük kripto ticaret platformu olan Binance'a ek olarak, eylül ayında FTX'in Amerikan kolu FTX US, Voyager Digital ile 1,4 milyar dolarlık bir anlaşmaya varmıştı.

    FTX de geçen ay iflas başvurusunda bulunurken, şirketin eski CEO'su Sam Bankman-Fried ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından yatırımcıları dolandırmakla suçlandı.


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