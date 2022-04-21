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    Binance, Rusların kripto para işlemlerine limit koydu

    Kripto para borsası Binance, AB yaptırımlarına uyumlu biçimde Rusların işlemlerini 10 bin euro ile sınırlandırdığını duyurdu.
    • 21.04.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 13:17
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    Binance, Rusların kripto para işlemlerine limit koydu

    Rusya, Ukrayna'ya savaş açınca ekonomik yaptırımlarla karşılaşmış ve kripto para birimi Bitcoin'i devreye sokarak finans sisteminin devam ettirmişti. Bu konuda Avrupa Birliği (AB) tarafından eleştirilen Rusya'ya, Binance'den bir engel geldi.

    Rusya, kripto paraya yönelmişti

    Rusya'da vatandaşlar, tasarruflarını koruyabilmek ve yurt dışına para transfer edebilmek için kripto paralara yoğun ilgi gösteriyordu.

    AB istedi, Binance yaptı

    Kripto para borsası Binance, AB yaptırımlarına uyumlu biçimde Rusların işlemlerini 10 bin euro ile sınırlandırdı.

    Rusya'daki kullanıcılara yönelik hizmetlerde değişiklik

    Kripto para borsası Binance'den yapılan açıklamada, Rusya'daki kullanıcılara yönelik hizmetlerde değişiklik yapıldığı bildirildi.

    Rusya

    Rusya'da yerleşik tüzel kişilere hizmetleri 10 bin euroyla sınırlandırdı

    AB'nin Rusya'ya yönelik uygulamaya koyduğu 5'inci yaptırım paketi kapsamında kripto işlemlere de sınırlama getirdiği anımsatılan açıklamada, bu çerçevede Binance'nin Rus vatandaşları, Rusya'da ikamet eden kişiler veya Rusya'da yerleşik tüzel kişilere hizmetleri 10 bin euroyla sınırlandırdığı kaydedildi.

    Hesaplardan sadece para çekilebilecek

    Açıklamada, kısıtlama kapsamına giren hesaplardan sadece para çekilebileceğine işaret edilerek, söz konusu hesaplara para yatırılamayacağı veya alım satım yapılamayacağı belirtildi.

    Kripto para

    10 bin euronun altındaki işlemler kısıtlamadan muaf

    Belirlenen 10 bin euroluk sınırın altındaki işlemlerin söz konusu kısıtlamadan etkilenmeyeceği ifade edilen açıklamada, kripto hesap bakiyesi 10 bin euroyu aşan Rus kullanıcıların pozisyonlarını 90 gün içinde kapatabilecekleri bildirildi.


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