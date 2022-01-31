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    Binance'tan siber saldırılara karşı 1 milyar dolarlık sigorta fonu

    Binance, kriptopara platformlarına bilgisayar korsanlarının saldırılarına karşı sigorta fonu oluşturdu.
    • AA
    • 31.01.2022 - 23:43
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 00:02
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    Binance'tan siber saldırılara karşı 1 milyar dolarlık sigorta fonu

    Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance Holdings, kripto para işlem platformlarının bilgisayar korsanlarının saldırılarına uğramalarına, ele geçirilmelerine karşı 1 milyar dolar büyüklüğünde sigorta fonu oluşturdu.

    Bloomberg HT'nin haberine göre Binance, siber saldırılar konusunda kullanıcıların endişelerini giderme çabaları çerçevesinde güvence olarak sigorta fonu oluşturma kararı aldı.

    Binance tan siber saldırılara karşı 1 milyar dolarlık sigorta fonu #1

    "KULLANICILARIN FONLARI GÜVENDE"

    Binance CEO'su Changpeng Zhao yaptığı bilgilendirmede, "Binance olarak her zaman kullanıcıların fonlarının güvende olduğunu söyledik ve bugün Binance Güvenli Varlık Fonu kullanıcıların siber saldırılar gibi istenmeyen olaylara karşı etkin şekilde korunmalarını sağlıyor" dedi.

    Binance tan siber saldırılara karşı 1 milyar dolarlık sigorta fonu #2


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