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    Binance, stablecoin USDC'nin çekilmesini geçici olarak durdurdu

    CEO Zhao, USDC'den çekilme oranlarında artış gördüklerini söyledi. FTX'in iflasının olduğu bir dönemde yaşananlar, Binance müşterilerini kaygılandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 17:46
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    Binance, stablecoin USDC'nin çekilmesini geçici olarak durdurdu

    Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kullanıcılarını bir süre endişelendiren bir harekette bulundu.

    Binance, yaptığı açıklamada, bir "token takası" gerçekleştirirken stablecoin USDC'nin çekilmesini duraklattığını açıkladı.

    USDC'den çekilme oranlarında artış

    Şirketin CEO'su Changpeng Zhao, borsanın USDC'den çekilme oranlarında artış gördüğüne ilişkin paylaşım yaptı.

    Geçici duraklatma kararı, iflasını açıklayan FTX'in yanı sıra ABD hükümetinden Binance'a yönelik olası soruşturma dedikodularının gölgesinde alındı.

    Zhao açıklama yaptı

    USDC, yatırımcılar tarafından parayı ABD dolarına çevirmeye gerek kalmadan farklı kripto para birimlerinde alım satım yapmak için kullanılıyor. Binance'tan çekilen USDC, başka bir platforma aktarılabiliyor.

    CNBC'nin haberine göre, Zhao, kullanıcıların BUSD ve tether dahil olmak üzere diğer stablecoin'leri çekmeye devam edebileceğini aktardı.

    Binance, stablecoin USDC nin çekilmesini geçici olarak durdurdu #1


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