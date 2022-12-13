Binance, stablecoin USDC'nin çekilmesini geçici olarak durdurdu

CEO Zhao, USDC'den çekilme oranlarında artış gördüklerini söyledi. FTX'in iflasının olduğu bir dönemde yaşananlar, Binance müşterilerini kaygılandırdı.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kullanıcılarını bir süre endişelendiren bir harekette bulundu.

Binance, yaptığı açıklamada, bir "token takası" gerçekleştirirken stablecoin USDC'nin çekilmesini duraklattığını açıkladı.

USDC'den çekilme oranlarında artış

Şirketin CEO'su Changpeng Zhao, borsanın USDC'den çekilme oranlarında artış gördüğüne ilişkin paylaşım yaptı.

Geçici duraklatma kararı, iflasını açıklayan FTX'in yanı sıra ABD hükümetinden Binance'a yönelik olası soruşturma dedikodularının gölgesinde alındı.

Zhao açıklama yaptı

USDC, yatırımcılar tarafından parayı ABD dolarına çevirmeye gerek kalmadan farklı kripto para birimlerinde alım satım yapmak için kullanılıyor. Binance'tan çekilen USDC, başka bir platforma aktarılabiliyor.

CNBC'nin haberine göre, Zhao, kullanıcıların BUSD ve tether dahil olmak üzere diğer stablecoin'leri çekmeye devam edebileceğini aktardı.