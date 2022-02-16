Binance'in ABD kolunun ticari ortakları inceleniyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, ülkede faaliyet gösteren iki kripto para şirketinin arasındaki bağı masaya yatırdı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonun (SEC), kripto para borsası Binance'in ABD kolu ile Binance'in kurucusuyla bağlantılı kripto para ticareti yapan 2 şirket arasındaki ilişkiyi araştırdığı bildirildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, SEC'in, Binance'in ABD'deki iştirakinden 2 kuruluş hakkında bilgi istediği belirtildi.

İKİ ŞİRKET ARASINDAKİ İLİŞKİ İNCELENİYOR

Binance'in ABD kolu ile Binance'in kurucusuyla bağlantılı kripto para ticareti yapan 2 şirket arasındaki ilişkinin incelendiği aktarılan haberde, söz konusu şirketlerin Sigma Chain AG ve Merit Peak Ltd. olduğu bilgisi paylaşıldı.

İKİ ŞİRKETİ DE BINANCE'NİN KURUCUSU YÖNETİYOR

Haberde, 2019'a ait kurumsal belgelerin Binance'in kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao'nun 2 şirketle bağlantısını ortaya koyduğu ve şirketlerin Zhao'nun kontrolünde olduğunun belirtildiği kaydedildi.