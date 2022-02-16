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- Binance'in ABD kolunun ticari ortakları inceleniyor
Binance'in ABD kolunun ticari ortakları inceleniyor
- AA
- 16.02.2022 - 08:58
- Güncelleme : 16.02.2022 - 09:20
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonun (SEC), kripto para borsası Binance'in ABD kolu ile Binance'in kurucusuyla bağlantılı kripto para ticareti yapan 2 şirket arasındaki ilişkiyi araştırdığı bildirildi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, SEC'in, Binance'in ABD'deki iştirakinden 2 kuruluş hakkında bilgi istediği belirtildi.
İKİ ŞİRKET ARASINDAKİ İLİŞKİ İNCELENİYOR
Binance'in ABD kolu ile Binance'in kurucusuyla bağlantılı kripto para ticareti yapan 2 şirket arasındaki ilişkinin incelendiği aktarılan haberde, söz konusu şirketlerin Sigma Chain AG ve Merit Peak Ltd. olduğu bilgisi paylaşıldı.
İKİ ŞİRKETİ DE BINANCE'NİN KURUCUSU YÖNETİYOR
Haberde, 2019'a ait kurumsal belgelerin Binance'in kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao'nun 2 şirketle bağlantısını ortaya koyduğu ve şirketlerin Zhao'nun kontrolünde olduğunun belirtildiği kaydedildi.