Euro
15.48
0.22%
Dolar
13.62
0.18%
Altın
812.43
0.26%
Borsa
2038
0.00%
Bitcoin
600.986
1.16%
BTXN Coin
37.79
0.31%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Güneşli 3 C

    Binance'in ABD kolunun ticari ortakları inceleniyor

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, ülkede faaliyet gösteren iki kripto para şirketinin arasındaki bağı masaya yatırdı.
    • AA
    • 16.02.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 09:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Binance'in ABD kolunun ticari ortakları inceleniyor

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonun (SEC), kripto para borsası Binance'in ABD kolu ile Binance'in kurucusuyla bağlantılı kripto para ticareti yapan 2 şirket arasındaki ilişkiyi araştırdığı bildirildi.

    Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, SEC'in, Binance'in ABD'deki iştirakinden 2 kuruluş hakkında bilgi istediği belirtildi.

    İKİ ŞİRKET ARASINDAKİ İLİŞKİ İNCELENİYOR

    Binance'in ABD kolu ile Binance'in kurucusuyla bağlantılı kripto para ticareti yapan 2 şirket arasındaki ilişkinin incelendiği aktarılan haberde, söz konusu şirketlerin Sigma Chain AG ve Merit Peak Ltd. olduğu bilgisi paylaşıldı.

    Binance

    İKİ ŞİRKETİ DE BINANCE'NİN KURUCUSU YÖNETİYOR

    Haberde, 2019'a ait kurumsal belgelerin Binance'in kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao'nun 2 şirketle bağlantısını ortaya koyduğu ve şirketlerin Zhao'nun kontrolünde olduğunun belirtildiği kaydedildi.


    İlginizi Çekebilir

    Van'da sporcular karda atlı snowboard heyecanı yaşadı
    Yaşam

    Van'da sporcular karda atlı snowboard heyecanı yaşadı

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin
    Btcrobo

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin

    Gölde buzların çözülmesiyle balıkçıların mesaisi başladı
    Yaşam

    Gölde buzların çözülmesiyle balıkçıların mesaisi başladı

    Görüş Bildir