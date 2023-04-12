Binek otomobil ihracatı 3 ayda 2,6 milyar doları aştı Otomotiv, ihracatın önemli kalemlerinden biri olurken, sektörün alt kalemlerinden binek otomobil ihracatı da artmaya devam ediyor.

AA

Otomotiv endüstrisinin yılın ilk çeyreğindeki 8 milyar 618 milyon 998 bin dolarlık dış satımının yüzde 30,5'ini, binek otomobil grubu oluşturdu.

86 ülke, özerk ve serbest bölgeye binek otomobil ihracatı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 86 ülke, özerk ve serbest bölgeye 2 milyar 625 milyon 510 bin dolarlık binek otomobil satışı gerçekleştirildi.

Binek otomobil ihracatı yüzde 22,16 arttı

Ocak-Mart 2023'te binek otomobil ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 22,16 artışla 2 milyar 625 milyon 510 bin dolara yükseldi.

En fazla binek otomobil ihracatı Fransa'ya

Sektör, ocak-mart döneminde en fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya yaptı.

Bu ülkeye dış satım yüzde 124,49 artışla 207 milyon 56 bin dolardan 464 milyon 815 bin dolara çıktı.

Fransa'yı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,4 artışla 299 milyon 459 bin dolarlık binek otomobil dış satımı yapılan Birleşik Krallık takip etti.

Yılın ilk çeyreğindeki binek otomobil ihracatında İspanya yüzde 29,44'lük artış ve 290 milyon 53 bin dolarla üçüncü, İtalya yüzde 24,48'lik yükseliş ve 225 milyon 304 bin dolarla dördüncü, Almanya yüzde 12,15 artış ve 217 milyon 76 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Dikkat çekici ihracat artışı yaşanan ülkeler

Binek otomobil grubunda bazı ülke ve özerk bölgelere ihracatta dikkati çeken artışlar şöyle yaşandı:

Kazakistan'a 2022'nin ocak-mart döneminde 2 milyon 62 bin dolarlık binek otomobil ihraç edilmişti. Bu ülkeye 2023'ün aynı döneminde yüzde 1660 artışla 36 milyon 307 bin dolarlık satış yapıldı.

Lübnan'a geçen yıl ocak-mart dönemindeki 1 milyon 487 bin dolarlık binek otomobil dış satımı, bu senenin aynı aylarında yüzde 684 artışla 11 milyon 664 bin dolara yükseldi.

Gürcistan'a binek otomobil ihracatı yüzde 423 artışla 2 milyon 84 bin dolardan 10 milyon 912 bin dolara ulaştı.

Geçen yılın ocak-mart döneminde binek otomobil ihracatının yapılmadığı Cezayir'e bu senenin aynı aylarında 8 milyon 12 bin dolarlık araç satışı yapıldı.