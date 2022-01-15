Bingöl Hesarek kayak merkezi 15 günde 20 bin kişiyi ağırladı

Bingöl'de pistleri ve sosyal olanakları ile ilgi çeken Hesarek Kayak Merkezi, sezonun açılmasıyla birlikte büyük bir yoğunluk yaşadı ve 15 günde 20 bin kişiyi misafir etti.

Kış mevsiminin en güzel yanlarından biri kayak merkezilerinin hareketlenmeye başlaması. Bunlardanbiri olan Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde kış sporu ve kayak merkezleri arasında yer alan Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi, sezonun açılmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

HESAREK'TE 6 AY KAR EKSİLMİYOR

Yılın 6 ayı karın eksilmediği 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerinde 7 yıl önce devlet yatırımı olarak inşa edilen kayak merkezi, bölgenin gözde tesislerden biri olma özelliği taşıyor.

İl merkezine 37, Bingöl Havalimanı'na 45 kilometre mesafede yer alan kayak merkezinde kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezon açıldı.

MERKEZE 15 GÜNDE 20 BİN KAYAKSEVER GELDİ

Misafirlerini ağırlamaya başlayan merkeze ilgi yüksek. Bölge illerinden ziyaretçilerin rotasını çevirdiği, geçen yıl salgına rağmen 70 bini aşkın kişiyi ağırlayan merkez, sezonun açılmasıyla sadece 15 günde 20 bin kayaksevere ev sahipliği yaptı.

FARKLI UZUNLUKTA 3 PİST VAR

Amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği farklı uzunluklardaki 3 pistiyle her yıl daha fazla sayıda kayakseverin tercih ettiği merkez, kayak tutkunlarına pistleri, teleski, telesiyej ve babylift mekanik sistemleriyle keyifli zaman geçirme fırsatı sunuyor.

KAYAK MERKEZİNİN MÜDAVİMLERİ VAR

Kayakseverlerden Veysi Çağlayan, tatillerini değerlendirmek için nişanlısıyla Diyarbakır'dan geldiklerini söyledi. Hesarek Kayak Merkezi'nin kendileri için özel bir yer olduğunu dile getiren Çağlayan, "Nişanlıma burada evlenme teklif etmiştim. Onun için her yıl geliyoruz. Bu sene bayağı kalabalık. Bu pisti bize kazandırdıkları için yetkililere teşekkür ediyoruz." dedi.

SINAVA HAZIRLANANLAR KAYAKLA STRES ATIYOR

Diyarbakır'dan gelen Rabia Özdağan da kayak merkezine tur firmasıyla geldiğini ifade ederek, "KPSS'ye hazırlanıyorum, stres attım. Düşmek bile çok eğlenceliydi." diye konuştu.

"SOĞUK DA OLSA EĞLENCELİ"

Malatya'dan ailesiyle merkeze gelerek keyifli zaman geçiren 9 yaşındaki Zehra Cingören ise merkezi çok güzel bulduğunu aktardı. Cingören, "Ayaklarınız donsa da eğleniyorsunuz, değiyor." ifadesini kullandı.