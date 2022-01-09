Bingöl'de Hesarek kayak merkezine yoğun ilgi

Kış mevsimi Doğu Anadolu'da kendisini tüm şiddeti ile hissettirirken, aynı zamanda sezonun başladığı kayak merkezlerine yoğunluk da artıyor.

Türkiye'nin yüksek noktalarında kayak merkezleri hem kış sporları için hem de doğa ile baş başa kalmak isteyenlerin uğrak noktası oluyor. Çeşitli kayak merkezleri pist uzunluklarını ile göz doldururken aynı zamanda bünyelerine yeni tesisler ve ek hizmetler ekliyor.

Elazığ kara yolu üzerinde bulunan Hesarek Kayak Merkezi de bu tesislerden biri.

HESEREK KAYAK MERKEZİ SEZONU AÇTI

Bingöl’e 35 kilometre uzaklıkta Dikme Köyü yakınlarındaki Hesarek Dağı zirvesinde bulunan ve 1.600 metre pist uzunluğuna sahip, 70 yatak kapasiteli otel binası, teleski, telesiyej ve baby lift bölümlerinden oluşan Hesarek Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.

KAYAK MERKEZİNE İLK HAFTADAN İLGİ YOĞUN OLDU

Hafta sonu tatilini fırsat bilerek Hesarek Kayak Merkezi'ne gelen çok sayıda kayak tutkunu, kayak yaparak hafta sonlarının tadını çıkardı. Kayak yapamayanlar ise halay çekerek eğlendi. Bazı aileler de çocuklarıyla birlikte kar kızağıyla kaydı.

“HAFTA SONU KAYAK KEYFİ YAPIYORUZ”

Sezonun açılmasıyla birlikte hafta sonu tatilini arkadaşlarıyla değerlendirdiğini söyleyen Salih İkiz, ”Bingöl Devlet Hastanesi'nde laborant olarak çalışıyorum. Hafta sonları arkadaşlarımla kayak keyfi yaşıyoruz. Buranın güzel bir sosyal yaşam merkezi haline gelmiş olması bizleri memnun etti.” dedi.

"HEM ACEMİLER İÇİN HEM DE PROFESYONEL KAYAKÇILAR İÇİN GAYET UYGUN BİR KAYAK MERKEZİ"

Batman’dan gelen Mehmet Bahçeci, "Öğretmenim. Hafta sonunu tatilini geçirmek için geldim. Kış turizmi için bence çok güzel ve harika bir yer. Hem acemiler için hem de profesyonel kayakçılar için gayet uygun bir kayak merkezi." diye konuştu.

"KAYAK YAPARAK HOŞ BİR ZAMAN GEÇİRİYORUZ"

Malatyalı Bayram Şimşek, hafta sonu tatilinin keyfini çıkarmak için kayak merkezine geldiğini belirterek, kayak yaparak hoş bir zaman geçirdiğini söyledi.