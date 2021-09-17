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    Bingöl'de jeotermal kaynak arama sahası ihalesi

    Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bulunan 3 adet jeotermal kaynak arama sahasının açık teklif usulüyle ihale edileceğe dair karar yayınlandı.
    • AA
    • 17.09.2021 - 09:33
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 10:16
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    Bingöl'de jeotermal kaynak arama sahası ihalesi

    Bingöl Özel İdaresi'nin konu ile ilgili ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayınlanarak detayları hakkında bilgi paylaşıldı.

    Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Karlıova ilçesinin Kaynarpınar köyü sınırlarında bulunan geçici teminat bedeli 1.680 lira, muhammen bedeli 55 bin 993 lira olan jeotermal kaynak arama sahası açık teklif usulü yoluyla ihale edilecek.

    İhale, 13 Ekim 2021'de saat 14.00'te Bingöl İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.

    Bingöl de jeotermal kaynak arama sahası ihalesi #1

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