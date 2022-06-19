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Bingöl'de lavantalar doğayı renklendirdi

Bingöl'de lavantalar doğayı renklendirdi

Lavantalar Türkiye'nin her köşesinde açtıkları yerde görsel şölen yaşatıyor. Bitki örtüsü, tarımsal girdi bir yana, ziyaretçi akını ile de turizme de hizmet ediyor.