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    Bingöl'de lavantalar doğayı renklendirdi

    Lavantalar Türkiye'nin her köşesinde açtıkları yerde görsel şölen yaşatıyor. Bitki örtüsü, tarımsal girdi bir yana, ziyaretçi akını ile de turizme de hizmet ediyor.
    • 19.06.2022 - 14:41
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 14:43
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    Bingöl'de lavantalar doğayı renklendirdi

    Lavanta görsel şölenin dışında, üreticisi için önemli bir gelir kaynağı olmayı sürdürüyor.

    Bingöl'ün Yedisu ilçesinde açan lavantalar, rengi ve kokusuyla görenleri etkiliyor.

    İlçenin Döşengi Mahallesi'ndeki birçok tarla mor lavantalarla renklendi.

    Doğa fotoğrafçılarının uğrak noktası

    Lavantalarla görsel güzelliğe kavuşan tarlalar, doğa ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor. Ziyaretçiler bu güzel manzarayı objektiflere yansıtıyor.

    "Yedisu'da birçok doğal güzellik var"

    AA'nın haberine göre, ziyaretçilerden Ömer Faruk Sedal, Yedisu'da birçok doğal güzellik olduğunu belirterek, "Lavanta tarlasında da çok güzel fotoğraf ve görüntü ortaya çıkıyor." dedi.

    lavanta

    lavanta


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