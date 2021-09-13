Bingöl'de terör nedeniyle atıl kalan arazilerde şimdi üzüm üretiliyor

Bingöl'de terör nedeniyle atıl kalan Servi, Yaydere, Sarıbudak ve Bahçebaşı köylerinin arazilerinde huzurun tesis edilmesiyle artık üzüm üretilmeye başlandı.

Terörden arınarak huzura kavuşan Servi, Yaydere, Sarıbudak ve Bahçebaşı köylerinde devlet desteğiyle üzüm üretimi yapanlar arasında geçmişte güvenlik gerekçesiyle terk etmek zorunda kaldıkları köylerine geri dönen aileler de yer alıyor.

TERÖR NEDENİYLE YILLARCA TARIM FAALİYETLERİ DURMUŞTU

Terör nedeniyle yıllarca tarım faaliyetlerinin durduğu Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi, Yaydere, Sarıbudak ve Bahçebaşı köylerindeki 2 bin 500 dekar alanda, tesis edilen huzur ortamında devlet desteğiyle üzüm üretiliyor.

Güvenlik güçlerinin bölgede gerçekleştirdiği operasyonlarla huzura kavuşan bölgede, geçmişte terör nedeniyle atıl kalan verimli arazilerde yeniden tarımsal üretim yapılması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda daha verimli üretim için Erzincan'da eğitim verilen üreticilere, 100 dekar alanda telli terbiye sistemi kurulumu için destek de sunuldu.

2 BİN 500 DEKARDA ÜZÜM ÜRETİCİLİĞİ YAPILIYOR

Bu destekler ve huzur ortamı neticesinde bölgede 2 bin 500 dekarda üzüm üreticiliği yapılması sağlandı.

Devlet desteğiyle üzüm üretimi yapanlar arasında geçmişte güvenlik gerekçesiyle terk etmek zorunda kaldıkları köylerine geri dönen aileler de var.

BÖLGE ÜZÜMLERİNDEN ŞIRA, PEKMEZ VE PESTİL ÜRETİLİYOR

Bölgenin önemli gelir kaynağı haline gelen, sofralık "hönüsü", şıralık da "kabarcık" çeşidi üretilen üzümlerden şıra, pestil, pekmez gibi ürünler de elde ediliyor.

"HİBE DESTEKLEMELERİMİZLE YANLARINDA OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla kırsal alanlarda çiftçilerin gelir kaynaklarını artırmak amacıyla çeşitli projeler uyguladıklarını söyledi.

Bahadır, bu alanda üzüm bağlarının rehabilitasyonu kapsamında geçen yıl telli terbiye sistemiyle üzüm yetiştiriciliği projesini uyguladıklarını belirtti.

Bahadır, "Toplam 100 dekar alanda bir uygulama yapıldı ve burada 23 çiftçimize de hibeli bir şekilde bu sistem dağıtılmış oldu. Telli terbiye sistemiyle hem daha az iş gücü hem de daha az masrafla verimi artırmayı hedefliyoruz. Hasat, budama, hasatlıklarla mücadele noktasında bu sistemle daha kola bir şekilde uygulamalar yapılabiliyor. Serpene sistemiyle geçtiğimiz yıllarda dönüme 300 kilogram verim elde edilirken, telli terbiye sistemiyle üretimimiz 1 tona çıkmış durumda." diye konuştu.

İlerleyen süreçte çiftçileri desteklemek amacıyla yeni projeler de uygulayacaklarını dile getiren Bahadır, üzümden şıra, pestil gibi ürünler de elde edildiğini aktardı.

YILLAR ÖNCE AYRILDIĞI KÖYÜNE DÖNEREK ÜZÜM ÜRETİYOR

Servi köyünde yaşayan Mehmet Baysal da yıllar önce ayrıldığı köyüne dönerek baladığı üzüm üretimini sürdürüyor.

Baysal, "30 yıl önce köyümden ayrılıp Mersin'e gittim. Köyüme döndüm ve yaklaşık 2 yıldır üzüm üretimine başladım. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün desteğiyle yıllık 1 tonun üzerinde verim elde ediyorum." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE 300 KİLOGRAM ÜRÜN ALINAN YERDEN ŞİMDİ 1 TON ALINIYOR

Üzümden elde ettikleri ürünleri Bingöl'de satma fırsatı bulduklarını dile getiren Uzun, "Daha önce 300 kilogram ürün alırken şimdi 1 tondan fazla ürün elde ediyoruz.

"BİZİM ÇOCUKLARIMIZA BAKTIĞIMIZ GİBİ DEVLET DE BİZE ÖYLE BAKIYOR"

Biz nasıl çocuklarımıza bakıyorsak devlet de bize öyle bakıyor." dedi.