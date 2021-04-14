Bingöl'deki baraj ve HES'lerden yıllık 1.7 milyar liralık gelir

Bingöl'deki baraj ve HES'lerden yıllık 1.7 milyar liralık gelir

Bingöl'de devletin 17 yılda hizmete aldığı barajlar ve hidroelektrik santrallerinden, ülke ekonomisine 1 milyar 745 milyon lira katkı sağlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Bingöl'de devletin 17 yılda hizmete aldığı barajlar ve hidroelektrik santrallerinde (HES) üretilen yıllık 3 milyar 563 milyon kilovatsaat enerjiyle ülke ekonomisine 1 milyar 745 milyon lira katkı sağlandığını iletti.

9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Bingöl'de 2003'ten 2020'ye kadar 138 tesis inşa edildiğini, bu tesislerin maliyetinin 6 milyar 133 milyon lira olduğunu, ilde ayrıca 9 milyar 500 milyon lira da özel HES yatırımlarının yapıldığını söyledi.

Dündar, bu sayede toplamda 15 milyar 633 milyon liralık yatırımın gerçekleştirildiğini aktararak, bölgede çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"DSİ, 15 YENİ PROJEYİ DAHA YATIRIM PROGRAMINA ALDI"

Bingöl'de 7 baraj inşa ettiklerini, 2 göletin inşasını tamamladıklarını, 6 da HES projesi yaptıklarını dile getiren Dündar, bu yatırımların bölgeye çok önemli katkılar sağladığına işaret ederek, DSİ'nin 15 yeni projeyi yatırım programına aldığını aktardı.