Bingöl'ün yüzen adalarına rekor ziyaretçi

Rüzgarın yönüne göre yer değiştiren Turna Gölü'ndeki yüzen adalar ziyaretçi aknına uğradı.

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrası sınırlarında bulunan Turna Gölü'ndeki yüzen adalar, kent turizminin simgeleri arasında yer alıyor.

Bölge, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2003'te "Yüzen Adalar Tabiat Anıtı" olarak koruma altına alındı.

Alanda vatandaşların zaman geçirebileceği kır kahvesi, piknik alanları ve kameriye bulunuyor.



45 bin ziyaretçi



Adalar, günlük tutulan kayıtlara göre, 2019'da 30 bin 400, 2020'de 20 bin, 2021'de 30 bin ziyaretçi ağırladı. Turna Gölü'ndeki yüzen adalar, 2021'de 45 bin kişi ile ziyaretçi sayısında zirveye ulaştı.

"Geçmiş yıllara nazaran bu yıl yoğun ziyaretçi ağırladık"

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Erkan Davran, yüzen adaların ziyaretçi potansiyeli yüksek bir alan olduğunu söyledi.

Gölün üzerinde dişbudak ağaçları kaplı

Adaların yaklaşık 300 metrekarelik bir alandan oluştuğunu ifade eden Davran, gölün üzerinde dişbudak ağaçlarının bulunduğunu belirtti.

"Yüzen adalar biyoçeşitlilik açısından da zengin"

Adaların toprak bütünlüğünü sağlamasında en büyük faktörün üzerindeki sazlıklar olduğunu ve bunun da toprağın dağılmasını engellediğini anlatan Davran, yüzen adaların biyoçeşitlilik açısından da zengin olduğunu dile getirerek, alanda 15 endemik tür bulunduğunu ifade etti.

"Güzel ve doğal bir ortamda iyi vakit geçirdik"

AA'nın haberine göre, yüzen adaları görmek için Elazığ'dan gelen vatandaşlardan Volkan Karataş, "Güzel ve doğal bir ortamda iyi vakit geçirdik. Gölün üzerindeki ağaçlar çok ilgimizi çekti." diye konuştu.