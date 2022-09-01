BingX'den 10 Milyon Dolarlık Yardım Fonu

Dünyanın Lider Sosyal Ticaret Borsası BingX, insani yardım için 10 Milyon Dolarlık bir fonla bünyesinde yapılanmaya gittiğini duyurdu.

Oluşturulan bu fonun amacı, dünyanın çeşitli bölgelerinde hayırsever, kamu yararına ve afet yardımı alanlarında faaliyet gösteren derneklere destek sağlamak.

"Kripto paralardan daha fazla son yıllarda bu kadar hızlı büyümeye sahip bir teknoloji ya da akla gelebilen her hangi bir soruna yönelik çözüm sağlayabilecek başka bir potansiyel yok. İnsanı yardım girişimlerini doğrudan destekleme çabamızla finansal sistemleri daha kapsamlı hale getirerek değer aktarabileceğimizi umuyoruz." Elvisco Carrington, Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü, BingX

Aktif olarak 2019'dan beri hayırseverlik anlayışla ulaşabildiğimiz her alanda yardım programlarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'de ağaçlandırma, Asya'da kan bağışı ve çevre koruma, Vietnam'da insani yardım ve Palawan ve Leyte için afet yardımı gibi faaliyetlerde bulunmaktan dolayı gurur duyuyoruz.

BingX ailesi olarak farklı pazarlarda, küresel bir kullanıcı topluluğuyla, tüm dünyada açık, kapsayıcı ilişkiler geliştirmeye ve oluşturmaya devam edeceğiz.

Dünyanın Lider Sosyal Ticaret Borsası BingX

2018 yılında kurulan BingX, 3 milyondan fazla kullanıcısı olan dünya çapında 100'den fazla ülkeye spot, türevler ve kopya alım satım hizmetleri sunan ve bünyesinde 500'den fazla kripto varlığı bulunduran bir kripto sosyal ticaret borsasıdır. BingX, kullanıcılarını güvenli, basit ve şeffaf bir şekilde uzman traderlarla buluşturur.