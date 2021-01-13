Binomo ile herkes yatırımcı olabilir

Günde yaklaşık 1 milyon kişinin işlem yaptığı Binomo’nun dinamiklerini platformun Özel Projeler Uzmanı Anne Kmel anlattı.

Binomo nedir, nasıl kullanılır?

Özellikle zorlu geçen bir yılı geride bıraktığımız bu günlerde insanlar geleceklerini garanti altına almaya yönelik adımlar atmak için çevrimiçi ticaret platformlarına yöneliyor. Yatırım yapmayı düşünenlerin ilk duraklarından biri de Binomo oluyor. Günde yaklaşık 1 milyon kişinin işlem yaptığı Binomo’nun dinamiklerini platformun Özel Projeler Uzmanı Anne Kmel anlattı.

Teknoloji, dünyayı dijitalleştirmeye ve iş hayatından günlük rutinlere pek çok alanı kolaylaştırmaya devam ediyor. Yalnızca insanların iş yapış şekillerini değiştirmekle de kalmıyor, yeni gelir kapıları açmaya yönelik pek çok yöntemi de herkes için erişilebilir hale getiriyor. Bu yöntemlerin başında ise son zamanlarda giderek yaygınlaşan çevrimiçi ticaret platformları geliyor. Özellikle tüm dünya için ekonomik anlamda zorlu geçen 2020 yılının ardından insanlar tasarruf etmek ve yatırımlarını değerlendirmek için çevrimiçi ticaret platformlarına yöneliyor.

133 ülkede faaliyet gösteren Binomo ise günde yaklaşık 1 milyon kişinin işlem yapmasına imkan veren yapısıyla yatırım yapmayı düşünenlerin ilk duraklarından biri olarak konumlanıyor. Daha önce yatırım ekosistemine dair deneyimi olsun olmasın, yatırım yapmayı öğreterek herkese birer yatırımcı olma şansı veren Binomo’nun dinamiklerini, platformun Özel Projeler Uzmanı Anne Kmel anlattı.

“Binomo online bir ticaret platformudur”

Binomo Özel Projeler Uzmanı Anne Kmel, “Binomo olarak bugün Türkiye dahil 133 ülkede faaliyet gösteriyor ve en çok tercih edilen yatırım platformlarından biri olarak konumlanıyoruz. 60’tan fazla varlığa yatırım yapma imkanı sunduğumuz platformda yatırım ekosistemiyle tanışmak isteyenlerden deneyimli yatırımcılara uzanan oldukça geniş bir kitle bulunuyor. Şu an platformumuz üzerinden haftalık yapılan işlem adedi ise 36 milyona ulaştı. Amacımız, daha fazla insanın yatırım dünyasını keşfederek ek gelir kazanması. Bunu yaparken de onlara yol göstererek, profesyonel işlemler yapmaları için yardımcı oluyor, yatırımcı olmanın öğrenilebileceğini göstermek istiyoruz.” dedi.

Demo hesap ile Binomo’da işlem yapmayı öğrenin

Anne Kmel, Binomo üzerinden yatırım yapmaya başlamak için izlenmesi gereken adımları ise şöyle aktardı: “Yatırım, Binomo’da gerçek hesap ve demo hesap olmak üzere iki hesap türü üzerinden yapılabiliyor. Demo hesabı açarken ad-soyad ve mail adresi yeterli oluyor. Demo hesapla birlikte Binomo’da yatırım yapmak için ücretsiz olarak 8.000 TL’lik bir tutar tanımlanıyor. Bu tutar ile aslında platformda nasıl işlem yapacağınızı öğrenme fırsatı yakalıyorsunuz. Oldukça basit bir arayüzü bulunan platformda seçtiğiniz yatırım aracının fiyat grafiği yer alıyor. Demo hesap sayesinde her bir işlem için yatırım tutarı belirleyip belirlediğiniz sürede seçtiğiniz yatırım aracındaki (Örneğin: Altın) fiyat değişiminin artacağını veya azalacağını tahmin ederek işlem yapabilirsiniz. Genel olarak bilinen yatırım mantığından farklı olarak aşağı yönlü fiyat hareketlerini de öngörerek ek gelir elde etmeniz de mümkün.”

Anlaşılır arayüzler sayesinde fiyat grafiğini takip etmek oldukça kolay

"Binomo hesabınıza giriş yaptığınızda ekranda fiyat grafiğinin yanı sıra olası kazanç oranı ve yaptığınız yatırıma yönelik diğer kullanıcıların fikirlerinin yer aldığı bir oylama sonucu penceresi de yer alıyor. Öte yandan yatırımcının en doğru varlıklara en doğru yatırımı yapması için strateji önerileri ile destek veriliyor. Fiyat grafiğinden teknik analiz imkanı sağlayan pek çok araç bulunuyor. Demo hesap, temelde kullanıcıya risksiz işlemler ile yatırım yapmayı öğretmeyi amaçlıyor. Deneyim kazanan ve halihazırda yatırım deneyimi olan kullanıcılar gerçek hesap ile ek kazanç elde etmeye başlayabiliyor. Gerçek hesap; Standart, Gold ve VIP üyelikler ile çeşitlilik gösteriyor. Bu üyelik çeşitlerinde yatırım yapılabilen varlık sayısı, yatırım limiti, para yatırma bonusu, para çekme sıklığı, karlılık ve para iadesi oranı gibi özellikler üyelik seçimine göre değişiklik gösterirken, sigortalı yatırım imkanı, ödül ve risksiz işlem yapabilme gibi ayrıcalıklar da sunuluyor.”

Pek çok yatırım aracında profesyonel işlem yapılabiliyor

Binomo ile yatırımda stratejik düşünme kabiliyetinin de kazanılabildiğini söyleyen Anne Kmel, varlıklara ve işlemlerin nasıl yapıldığına da değindi. Kmel, “Binomo ile yapılacak yatırımlarda yatırımcının izlemesi gereken temel mantık, seçtiği varlığın hareketlerini doğru analiz ederek doğru tahminlerde bulunmaktır. Yatırımcı bunu gerek kendi deneyimlerinden hareketle gerekse platform üzerinde sunduğumuz yol gösterici adımlar ve strateji önerileriyle başarabilir. İşlem yapmak için ise Binomo, yatırımcıya varlık seçmesi için bir liste sunar. Burada EUR/USD, AUD/CAD, gibi pek çok varlığın yanı sıra altın da yer alır. Yatırımcı, seçtiği varlıklar için kendi belirlediği zaman diliminde işlem başlatabilir. Tüm bunların yanında, üyeliğin kapsamına bağlı olarak Alibaba, Apple, Yandex, McDonalds, E-Bay gibi dünyaca ünlü şirketlerin hisselerine de yatırım yapabilir. Unutmamak gerekir ki, genel olarak tüm yatırım araçları aynı zamanda risk de barındırır. Bunu her zaman göz önünde bulundurmak gerekir. ” diye konuştu.