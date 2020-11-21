Bir ay bayatlamayan 'Çavuşlu ekmeği' coğrafi işaret aldı

Adını Giresun'un Görele ilçesinin Çavuşlu beldesinden alan ve uzun süre bayatlamayan ekşi mayalı "Çavuşlu ekmeği" coğrafi işaret tescilini alarak bu konuda tek isim olduğunu kanıtladı.

Karadeniz Sahil Yolu güzergahında yolculuk yapanlar alıp, yanlarında hediyelik olarak götürdüğü "Çavuşlu ekmeği" uzun zaman bayatlamaması ve lezzeti ile ünlü.

“EKMEĞİN YAPIMI DA NAMI DA ÇAVUŞLU’DA OLACAK”

Bugüne kadar ekmeği Çavuşlu yapsa da namını başka illerin aldığını ifade eden Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, artık namını da ekmeği de Çavuşlu Beldesi’nin yapacağını söyledi.

"TESCİL İŞLEMLERİ İKİ YIL SÜRDÜ"

Görele Belediye Başkanı Erener, “Görele Belediyesi olarak 2018 yılında Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün de destekleriyle Çavuşlu ekmeğine coğrafi işaret tescili almak için müracaat ettik. Çavuşlu ekmeğinin pişirilmesinden, kullanılan ununa, suyuna kadar kendisine has özelliğinden dolayı ayrı bir lezzete sahip olduğunu anlatan dosyamızı hazırladık ve Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurduk. Yaklaşık iki yılı aşkın süredir takibini gerçekleştirdik. Bugün ise Coğrafi İşaret Tescili kabul edilmiş oldu.” dedi.

"BAYATLAMAYAN EKMEĞİNİN FARKI MAYASINDAN GELİYOR"

Çavuşlu ekmeğinin sırrının ekşi mayasında olduğunu anlatan ekmek ustası Can Tahmaz ise “Eski dönemlerde Karadenizliler'in yaylalara çıkışı bir hafta sürüyordu. Yöre halkı patika yollardaki bu yolculukta aç kalmamak için doyurucu bir ekmeğe ihtiyaç duyuldu. İşte o yıllardan, bu günlere değişmeyen ekşi maya hala kullanılıyor. Fırının ateşi de ekmeğin hamuruna koyulan ekşi maya kadar önemli.

KIZIL AĞAÇLA ISITILAN TAŞ FIRINLARDA BİR SAAT BOYUNCA PİŞİRİLİYOR

Çavuşlu ekmeği kızıl ağaçla ısıtılan taş fırınlarda bir saat pişiriliyor. Bugün Çavuşlu ekmeğine benzer ekmekler yapılıyor ama asla lezzeti aynı olduğunu söyleyemeyiz. Çavuşlu ekmeğinin farkı, ekşi mayasından, suyundan, unundan ve fırın ateşinden kaynaklı farklılıkları vardır. Bu ekmeğimiz bir, iki hafta bayatlamaz, hatta uygun koşullarda muhafaza edilirse bir ay boyunca küflenmez, bayatlamaz kendini muhafaza eder ve yenilir.” bilgisini verdi.

“ÇAVUŞLU EKMEĞİNE KATMA DEĞER KATACAK”

Çavuşlu ekmeğinin belde ekonomisi için önemini anlatan Çavuşlu Belde Belediye Başkanı Fatih Tuzcu da "Beldemizde 10 tane fırınımız var.

FIRINLARDA 100 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Bu fırınlarda 3 vardiyadan 100’e yakın kişi çalışıyor. Küçük bir beldede bu kadar fırında bu istihdam oldukça önemli. Beldemiz nüfusunun ekmek ihtiyacını bir fırın karşılayabilirken, 10 tane fırında üretilen ekmeklerin tamamı yoldan geçenlere satılıyor. Buradaki ekmekleri, otobüslerle veya özel araçlarıyla yolculuk edenler gerek ihtiyaç gerekse hediye olarak alıyor. Türkiye’nin dört bir tarafına Çavuşlu ekmeği gönderiyoruz.” diye konuştu.