Bir ayda 1 milyon kişi uzaktan banka müşterisi oldu Günümüzde Türkiye'de 19 banka, uzaktan müşteri kabulü hizmeti veriyor. Verilere göre son 3 ayda 3,2 milyon kişi uzaktan başvuruyla müşteri kaydı yaptırdı.

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Bankaların şubeye gitmeden hesap açmak isteyen müşterilere özel olarak sunduğu sıfır faizli nakit, aidatsız kredi kartı, sigorta indirimleri ve daha yüksek mevduat faizi gibi avantajlar, uzaktan müşteri edinimi rakamlarına yansıdı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre son 3 ayda 3,2 milyon kişi uzaktan başvuru yoluyla banka müşterisi oldu.

Türkiye Bankalar Birliği, Uzaktan ve Diğer Kanallardan Müşteri Edinimi başlıklı raporun Temmuz 2024 edisyonunu paylaştı.

TEMMUZDA UZAKTAN MÜŞTERİ OLAN SAYISI: 1 MİLYON 69 BİN

Buna göre Temmuz 2024 itibarıyla uzaktan başvuru yoluyla edinilen gerçek kişi müşteri sayısı 1 milyon 69 bin olarak açıklandı.