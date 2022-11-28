Bir borsa daha kapanınca Bitcoin 16 bin 262 dolara düştü

Bir borsa daha kapanınca Bitcoin 16 bin 262 dolara düştü

Aylık 186 milyon aktif kullanıcısı bulunan Japon teknoloji firması LINE'ın alt kuruluşu Bitfront kapanma kararı aldığını açıkladı.

FTX'in iflası gündemdeki yerini korurken bir kripto para borsası daha kapandığını açıkladı.

Yeni iflas korkusuyla Bitcoin 26 ayın dibini görerek 16 bin 262 dolara geriledi.

Yeni kapanma kararı piyasaları alt-üst etti

FTX'in iflasının etkileri henüz aşılamazken kripto para piyasasında yeni bir kapanma haberi geldi.

LINE'ın alt kuruluşu Bitfront kapanma kararı aldı

Mesajlaşma uygulamasıyla tanınan Japon teknoloji firması LINE'ın alt kuruluşu olan kripto para borsası Bitfront kapanma kararı aldığını açıkladı.

Sitesinde açıklama yer aldı

Bitfront sitesinde yer alan açıklamada "Hızlı bir dönüşüm yaşayan sektördeki zorlukları aşmak için gösterdiğimiz çabalara rağmen Bitfront'u kapamamız gerekiyor." ifadeleri yer aldı.

186 milyon aktif kullanıcısı vardı

Sitede yer alan bilgilere göre platformun aylık 186 milyon aktif kullanıcısı bulunuyordu.

Kripto para bidimleri içinde en fazla işlem hacmine sahip olan Bitcoin 16 bin 262 dolara düşerken, Ethereum şüzde 3,49 düşüşle 1.171,15 dolardan işlem görüyor.