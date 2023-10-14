Bir haftada yüzde 44,7 artış: Avrupa doğalgaz fiyatları tırmandı! İsrail-Filistin gerginliği Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında artışa neden oldu. Fiyatlar bir haftada yüzde 44,7 artış göstererek 55,3 euroya dayandı.

AA Avrupa'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle gaz talebinin yükseleceğine yönelik beklentiler sürerken yaşanan jeopolitik gerginlikler fiyatları tırmandırdı. Avrupa'da doğalgaz fiyatları İsrail-Filistin çatışmasının ardından derinleşen arz güvenliği endişelerine bağlı olarak bir haftada yüzde 44,7 artış gösterdi. Avrupa'da gaz fiyatları dünü yüzde 4,3 yükselişle 55,3 eurodan kapattı. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de, kasım vadeli kontratlarda doğalgazın megavatsaat fiyatı bir önceki gün 53 eurodan kapanmıştı. Bir haftada yüzde 44,7 artış Böylece kasım vadeli kontratlarda Avrupa'da gaz fiyatları, son bir haftada yüzde 44,7 artış gösterdi. Tamar gaz sahasında üretimi durdurması fiyatları etkiledi İsrail-Filistin çatışmasının 7 Ekim'de başlamasının ardından yükseliş eğilimine giren fiyatlar, İsrail'in talebi üzerine ABD'li enerji şirketi Chevron'un Doğu Akdeniz'deki Tamar gaz sahasında üretimi durdurmasının arz güvenliğine yönelik endişeleri körüklemesiyle tırmanışa geçmişti. Balticconnector boru hattındaki basınç fiyatlara yansıdı Finlandiya ve Estonya arasında doğalgaz akışını sağlayan Balticconnector boru hattında tespit edilen olağan dışı basınç düşüşü sebebiyle vanaların kapatılması ve boru hattının onarımının 5 ay süreceğinin açıklanması da fiyatlarda yukarı yönlü baskıya yol açtı. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)