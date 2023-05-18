Bir işten çıkartma hamlesi daha! İngiliz telekomünikasyon şirketi hazırlık yapıyor

Şirketler dijitalleşmenin artmasıyla daha az çalışana ihtiyaç duyuyor.
Telekomünikasyon firmaları da sadeleşme stratejisi kapsamında, işten çıkartma planlarını üst üste açıklıyor.
Merkezi İngiltere'de bulunan İngiliz telekomünikasyon şirketi, gelirlerinin düştüğü gerekçesiyle BT, 2030'a kadar 40-55 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor
BT, işten çıkartmaları 2030 yılına kadar yapmayı planladığını açıkladı.
Şirketin 31 Mart 2022-31 Mart 2023 finansal yılı sonuçlarına göre, BT'nin gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 1 düşerek 20,7 milyar sterlin oldu.
Şirketin kârı geriledi
BT'nin vergi öncesi kârı da yüzde 12 gerileyerek 1,7 milyar sterline indi.
BT, maliyetlerini azaltmak ve karını artırmak için 2028-2030 finansal yıllarında toplam çalışan sayısını 130 bin seviyesinden 75 ila 90 bin arasına çekmeyi planladığını açıkladı.
Çalışan sayısını 7 yıla kadar yüzde 40'ın üzerinde azaltacak
Bu, şirketin toplam çalışan sayısını 7 yıla kadar yüzde 40'ın üzerinde azaltacağı anlamına geliyor.
Daha sade bir organizasyon isteği
BT Group İcra Direktörü Philip Jansen, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, makroekonomideki zorluklara karşı mücadele etmelerine rağmen son 4 yılda stratejilerine bağlı kaldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Çalışma şeklimizi dijitalleştirmeye ve yapımızı basitleştirmeye devam ederek 2020'lerin sonunda çok daha küçük bir iş gücüne ihtiyacımız olacak ve maliyetlerimiz önemli ölçüde azalacak. Yeni BT Group, daha sade bir organizasyona sahip olacak.