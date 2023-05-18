Bir işten çıkartma hamlesi daha! İngiliz telekomünikasyon şirketi hazırlık yapıyor Dünyada teknoloji şirketlerinin işten çıkartmaları ve planları sürerken bu kez de İngiliz telekomünikasyon şirketi BT'deki hazırlıklar gündeme geldi.

AA

Şirketler dijitalleşmenin artmasıyla daha az çalışana ihtiyaç duyuyor.

Telekomünikasyon firmaları da sadeleşme stratejisi kapsamında, işten çıkartma planlarını üst üste açıklıyor.

Merkezi İngiltere'de bulunan İngiliz telekomünikasyon şirketi, gelirlerinin düştüğü gerekçesiyle BT, 2030'a kadar 40-55 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor

BT, işten çıkartmaları 2030 yılına kadar yapmayı planladığını açıkladı.

Şirketin 31 Mart 2022-31 Mart 2023 finansal yılı sonuçlarına göre, BT'nin gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 1 düşerek 20,7 milyar sterlin oldu.

Şirketin kârı geriledi

BT'nin vergi öncesi kârı da yüzde 12 gerileyerek 1,7 milyar sterline indi.

BT, maliyetlerini azaltmak ve karını artırmak için 2028-2030 finansal yıllarında toplam çalışan sayısını 130 bin seviyesinden 75 ila 90 bin arasına çekmeyi planladığını açıkladı.

Çalışan sayısını 7 yıla kadar yüzde 40'ın üzerinde azaltacak

Bu, şirketin toplam çalışan sayısını 7 yıla kadar yüzde 40'ın üzerinde azaltacağı anlamına geliyor.

Daha sade bir organizasyon isteği

BT Group İcra Direktörü Philip Jansen, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, makroekonomideki zorluklara karşı mücadele etmelerine rağmen son 4 yılda stratejilerine bağlı kaldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: