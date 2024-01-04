Bir sigara grubuna daha zam geldi

Sigara tiryakilerini üzecek zamlar gelmeye devam ediyor..
Zararlarına rağmen tüketim rekoru kıran sigaraya, geçtiğimiz yıl boyunca 23 TL zam yapılmıştı..
Yeni yılla birlikte fiyat listeleri bir kez daha güncelleniyor.
JTI ve Philip Morris grubunda yer alan sigaralara gelen zamların ardından bir grubun daha fiyatları arttı.
Paket başına 3 TL zam
BAT grubunda yer alan sigaralara paket başı 1 ila 3 lira arasında zam yapıldı.
Güncel fiyatlar, 5 Ocak 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak.
En ucuz sigara 50 TL oldu
Son zamla birlikte gruplar arasında en ucuz sigara fiyatı 50 TL'ye çıktı.
En pahalı sigara ise 60 TL arasından satılmaya başlandı.
İşte zamlı fiyatlar;
BAT grubu;
Knt D.B-Swtch: 55.00 TL
Knt D.R.B: 55.00 TL
Knt D.L: 55.00 TL
Knt: 58.00 TL
Knt Slms: 60.00TL
Rthmns: 52.00 TL
Tkl 2000: 50.00 TL
Tkl 2001: 53.00 TL
Vcry: 55.00 TL
Pll Mll: 55.00 TL
Smsn: 55.00 TL
Mltpe: 55.00 TL
JTI grubu;
-Wnstn Da Bl & De Bl: 54 TL
-Wnstn Sldr: 55 TL
-Wnstn: 56 TL
-Wnstn Slm: 58
-Wnstn Xs: 60 TL
-Cml Sld: 52 TL
-Cml De Bl: 52 TL
-Cml B & W: 52 TL
-Cml Yl & Brw: 55 TL
-Ld Slm: 52 TL
-Ld: 52 TL
-Mnt Crl Sld: 50 TL
-Mnt Crl: 50 TL
-Cml Y (100 gram sarmalık tütün): 115 TL
Philip Morris grubu;
-Marl ED: 56 TL
-Marl To: 57 TL
-Marl: 58 TL
-Parl: 59 TL
-Parl A.B.S: 60 TL
-Parl MID: 58 TL
-Mur: 56 TL
-Chst: 54 TL
-Lrk: 55 TL
-LM: 54 TL
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