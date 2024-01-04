Haberler



Ekonomi



Bir sigara grubuna daha zam geldi

Bir sigara grubuna daha zam geldi JTI ve Philip Morris grubunun ardından BAT grubunda yer alan sigara markalarına 1 ila 3 lira arasında zam gelirken, satışlar yarından itibaren güncellenmiş fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecek.