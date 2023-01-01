ŞOK Marketler ocak ayı sonuna kadar fiyatlarını sabitledi

Ticaret Bakanı Muş, 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle görüşmüştü. Bu marketlerden biri olan ŞOK Marketler, ocak ayında 1.000 üründe fiyatlarını sabitlediğini duyurdu.

Fahiş fiyat artışları devam ederken denetimler sıklaştırıldı. Bu arada 2023 yılında kullanılacak asgari ücret 8 bin 506 liraya çıkartılır çıkartılmaz marketlerdeki etiketlerin değiştirildiği görüldü.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş fiyat artışı ile ilgili tedbirlerin alınacağını duyurdu ve zincir marketlerle toplantı düzenledi.

Bu toplantı meyvelerini vermeye başladı.

İlk adım ŞOK Marketler'den geldi.

"Düşük fiyat politikamızı, ocak ayı boyunca sabitledik"

ŞOK Marketler bir açıklama yaparak, "Düşük fiyat politikamızı, ocak ayı boyunca sabitleyerek müşterilerimize yönelik hoş bir sürpriz yaptık. Yani belirlenen 1.000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit kalacak." ifadesini kullandı.

ŞOK Marketler fiyatı sabitledi - VİDEO

"Pirinçten makarnaya, bakliyattan una fiyatlar sabit"

ŞOK Marketler'den yapılan açıklamaya göre, pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1.000 üründe fiyatlar, ŞOK Marketler'de ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak.

"1.000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, küresel dalgalanmaların da etkisiyle hem üreticiler hem perakendeciler hem de tüketiciler açısından maliyetlerin ve dolayısıyla fiyatların yükseldiği zorlu bir yılın geride kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de ŞOK Marketler olarak ülkemizin ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkı vermek üzere ocak ayı boyunca 1.000 üründe fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık. Her zaman uyguladığımız düşük fiyat politikamızı bu defa ocak ayı boyunca sabitleyerek müşterilerimize yönelik hoş bir sürpriz yaptık. Yani belirlenen 1.000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit kalacak.





Bakan Muş, 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle görüşmüştü

AA'nın haberine göre, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçtiğimiz günlerde Şok Marketler de dahil olmak üzere Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunmuştu.