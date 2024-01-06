Bireysel sulama sistemlerinde hibe limiti yükseltildi! 3 milyon liraya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticiye verdiği desteklerden birisinin de limitini yükseltti.
Bakanlığa bağlı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün, "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği", Resmi Gazete’de yayınlandı.
Yapılan tebliğ değişikliği ile tarımda kullanılan suyun etkin kullanımını sağlayan, Modern Basınçlı Sulama Sistemlerine olan başvurunun artması, daha rekabetçi bir ortamın oluşması amaçlanıyor.
Proje üst limiti 1 milyon liradan 3 milyon liraya çıktı
Buna göre, bireysel sulama sistemleri desteklemeleri kapsamında, bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje üst limiti 1 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarıldı.
Başvuru süresi: 9 Ocak 2024 tarihinden itibaren 45 gün
2024 yılı hibe programına, 9 Ocak 2024 tarihinden itibaren 45 gün içinde başvurular alınmaya başlayacak.
Hedefler açıklandı
Ayrıca, bütçeden ayrılan ödeneğin kullanılması, yüzde 50 hibe desteği oranından azami bir şekilde istifade edilmesi, hibe program iş süreçlerinin kısaltılması ile üretim sezonu içerisinde sistemin çalışır vaziyette olmasının hedeflendiği bildirildi.
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