Bireysel yatırımcıların psikoloji haritası çıkarıldı

Borsa İstanbul'a katılan yeni yatırımcılarla yerli yatırımcı sayısı artarken yapılan bir araştırma ile yatırımcı profili ortaya çıkartıldı.

Alınan yatırım kararlarında, finansal okuryazarlığın yanı sıra insan psikolojisinin de etkili olduğunu açıklayan bir online ticaret platformu , 5 temel yatırımcı psikolojisini açıkladı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, Borsa İstanbul’da işlem yapan yerli yatırımcı sayısı Mart ayında bir önceki yıla kıyasla yüzde 67 artarak 2 milyon 236 bin 892’ye ulaştı.

Yatırımcıların temel psikolojilerini analiz ettiklerini belirten portalın Projeler Uzmanı Anne Kimel, “Agresif, Esnek, Savunmacı, Sinirli, Tüccar” olmak üzere 5 temel yatırımcı profili olduğunu açıkladı.

İşte yatırım profilleri ve özellikleri:

AGRESİF YATIRIMCI

"Hızlı sonuç almak ister ve sabırsızdır. Hisse senedi satın almayı ve daha sonra uzun süre tutmayı içeren uzun vadeli bir strateji benimsemesi zordur. Aynı zamanda riskli bir yatırımcı profili de sergiler. Çünkü hızlı sonuç alma gayesi, alım ve satımları daha çok dürtüleriyle yapmasına neden olur.”

ESNEK YATIRIMCI

“Ne doğuştan saldırgan ne de savunmacıdır. Daha çok pragmatik ve açık fikirlidir. Sağlam gelirlere (temettü, tahvil vb.) ve nakitle büyümeye odaklanır. Radikal değişikliklerden kaçınır, nispeten tutarlı sonuçlar elde eder.”

SAVUNMACI YATIRIMCI

“Temkinlidir, risk almayı tercih etmez. Bu yüzden güvende hissettirecek yatırımlar yapmaya odaklanır. Temelde hareketleri çok değişmeyen, nispeten sabit varlıklara yatırım yapar.”

SİNİRLİ YATIRIMCI

“Endişeli olma hallerini yatırımlarına da yansıtır. Tıpkı normal hayatta olduğu gibi yatırım esnasında da agresif tavırlar gösterir. Aşırı satışlar, kötü yatırım kararları, sık strateji değişikliği bunlardan bazılarıdır.”

TÜCCAR YATIRIMCI

“Daha çok kısa vadeli kazançlar elde etmeye yönelik hamleler yapar. Bir diğer deyişle ticaret ekosisteminin hareketliliğini yatırım ekosistemine taşımaya meyillidir. Ancak genel yatırım mantığına zaman zaman ters de düşebilir."