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Birleşik Arap Emirlikleri, hafta sonu tatili günlerini değiştirdi

Birleşik Arap Emirlikleri, hafta sonu tatili günlerini değiştirdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde hafta sonu tatili, yeni yılla birlikte cuma-cumartesi yerine cuma öğleden başlayarak pazartesi günü sabahına kadar 2,5 gün olarak uygulanacak.