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    Birleşik Arap Emirlikleri, hafta sonu tatili günlerini değiştirdi

    Birleşik Arap Emirlikleri'nde hafta sonu tatili, yeni yılla birlikte cuma-cumartesi yerine cuma öğleden başlayarak pazartesi günü sabahına kadar 2,5 gün olarak uygulanacak.
    • AA
    • 07.12.2021 - 17:19
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 17:31
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    Birleşik Arap Emirlikleri, hafta sonu tatili günlerini değiştirdi

    Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE),  hafta sonu tatili cuma-cumartesi olarak kullanılıyordu.

    Ülkede, küresel piyasalara adapte olmak ve kamu kurumlarından verim almak adına oluşturulan yeni çalışma sistemine göre, hafta sonu tatili cuma saat 12.00'de başlayacak ve pazar gününü de kapsayarak 2,5 gün olarak uygulanacak.

    HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 4,5 GÜN OLDU

    Ülkenin resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE hükümeti, yeni çalışma sisteminde haftalık çalışmayı 4,5 gün olarak belirledi.

    Yeni çalışma sistemine 1 Ocak 2022'de geçilecek.

    YIL BOYUNCA CUMA NAMAZI SAAT 13.15'TE KILINACAK

    Haberde, BAE hükümetinin yıl boyunca ülkede cuma namazının saat 13.15'te kılınması yönünde karar aldığı da aktarıldı.

    Birleşik Arap Emirlikleri, hafta sonu tatili günlerini değiştirdi #1

    KARAR, KÜRESEL PİYASALARA ENTEGRE OLMAK İÇİN ALINDI

    Tüm kamu kurumlarının uyacağı yeni çalışma sisteminin, BAE ekonomisinin küresel piyasalarla entegre olmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

    KAMU KURUMLARINDAKİ ÇALIŞMA PERFORMANSI ARTIRILACAK

    Haberde, yeni sistemle ayrıca kamu kurumlarındaki çalışma performansının da artırılması hedeflendiği kaydedildi.

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