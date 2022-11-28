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    Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik iş birliği çalışmaları başladı

    Türkiye, Katar ve ardından Suudi Arabistan'la üst üste sağladığı kaynak girişi açıklamalarının ardından şimdi de Birleşik Arap Emirlikleri ile temasları başlattı.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 11:05
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    Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik iş birliği çalışmaları başladı

    Türkiye son dönemde dış politikada bölge ülkeleri ile olan ilişkilerinde olumlu adımlar atmaya devam ediyor.

    Katar'dan Türkiye'ye en az 8 milyar dolar olmak üzere 10 milyar dolar kadar kaynak gündemde.

    Suudi Arabistan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat girişi de son aşamasında.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati şimdi de Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Abdulla bin Touq Al Marri ile bir araya geldi.

    Birleşik Arap Emirlikleri ile yakınlaşma

    28-29 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliği yapacağı İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 38. Bakanlar Toplantısı vesilesiyle bir araya gelen Nureddin Nebati ve Abdulla bin Touq Al Marri ile birlikte yeni kaynaklar konuşuldu.

    Ekonomik iş birliği konuları konuşuldu

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter adresinden paylaştığı mesajında "Bugün İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı değerli dostum Sayın Abdulla bin Touq Al Marri ile bir araya geldik. Sayın Al Marri ile ülkelerimiz arasındaki ekonomik iş birliği başta olmak üzere bölgesel ve küresel ekonomik gelişmeleri detaylı bir şekilde değerlendirdik." açıklamasında bulundu.

    Nureddin Nebati

    Nureddin Nebati

    Nureddin Nebati

    Katar'dan Türkiye'ye 10 milyar dolarlık kaynak

    Katar

    Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı ile bir araya geldi

    Nureddin Nebati


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