Birleşik Arap Emirlikleri’ne 4 milyar dolarlık ihracat hedefi var

Birleşik Arap Emirlikleri’ne 4 milyar dolarlık ihracat hedefi var

Türk ihracatçısı, Birleşik Arap Emirlikleri’ne 4 milyar dolarlık ihracat hedefi koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti ile artan Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki siyasi ilişkilerin olumlu seyri, ihracat rakamlarına da yansıyor.

Türkiye, 2020 yılında 1 milyar 879 milyon dolar ihracat yaptığı BAE’ye 2021 yılında yüzde 66’lık artışla 3 milyar 121 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

"BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE 4 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ"

Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptığı ihracatın 2022 yılında da artmaya devam ettiği bilgisini paylaşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, “Ocak ayında BAE’ye ihracatımız yüzde 11’lik artışla 192 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) ihracatı ise yüzde 40’lık artışla 12,8 milyon dolardan 18 milyon dolara çıktı. Türkiye’nin BAE’ne ihracat hedefi 2022 yılında 4 milyar dolara ulaşmak.” diye konuştu.

"İHRACATIMIZI ARTIRACAK BİR İKLİM SÖZ KONUSU"

Expo Dubai ile eş zamanlı olarak 13-17 Şubat tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezinde gerçekleştirilen, dünyanın en büyük gıda fuarlarından Gulfood Dubai Fuarı’nda, Türkiye’den 150’den fazla firmanın katılarak Türk lezzetlerini tanıttığını da ekleyen Er, “Ege İhracatçı Birlikleri olarak Gulfood Dubai Fuarı’nda Türkiye Milli Katılım Organizasyonu kapsamında Türkiye standında Türk lezzetlerini tanıtmak ve ihracatını artırmak amacıyla kuru meyve, zeytinyağı, defne ve kekik gibi önemli tarımsal ihraç ürünlerini sergileyerek tadım etkinlikleri gerçekleştirdik.





TANITIM ETKİNLİKLERİNİ SÜRDÜRECEĞİZ

İki ülke arasında olumlu seyreden siyasi ilişkilerin de desteğiyle bu ülkeye ihracatımızı artıracak bir iklim söz konusu. Türk ihracatçıları olarak BAE’ye ihracatımızı artırmak için tanıtım etkinliklerimizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.