Birleşik Krallık bankalara ek vergi getirecek Dünyada bankalara ek vergi getirecek ülkelere Birleşik Krallık da eklendi. Yüzde 40 seviyesinde ek vergi uygulanması ile sadece dört büyük bankadan en az 24 milyar sterlin gelir elde edilmesinin sağlayacağı hesaplanıyor.

AA

Küresel bankacılılığın merkezi olarak bilinen Birleşik Krallık'ta, maddi kaynak amacıyla bankalara vergi getirilmesi gündeme geldi.

İtalya hükümetinin hafta başında bankaların yüksek faiz oranlarından elde ettikleri aşırı karlara yüzde 40 ilave vergi uygulayacağını açıklamasının ardından bu kadarından vazgeçtiğini duyurdu.

Ülkenin önde gelen bankalarının hisselerinden sadece bir günde yaklaşık 10 milyar dolarlık değer kaybı yaşandı.

İtalya'daki bankaların hisselerinde yaşanan değer kayıpları hükümetin aldığı kararı yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

Birleşik Krallık

Birleşik Krallık'ın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Positive Money’nin Politika Başkanı Simon Youel, sosyal paylaşım platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Birleşik Krallık’ta da bankalara yönelik İtalya’dakine benzer bir şekilde ek vergi getirilmesi gerektiğini savundu.

Youel paylaşımında, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bankaların karlarına bakıldığında, (Birleşik Krallık'ta) yüzde 40 seviyesinde ek vergi uygulanması sadece dört büyük bankadan en az 24 milyar sterlin seviyesinde gelir elde edilmesini sağlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Youel, Birleşik Krallık’ta faiz oranları nedeniyle yüksek karlılık seviyelerine ulaşan bankalara yüzde 40 ek vergi uygulanması durumunda, bunun hane halkı başına 700 sterlinlik bir ek gelir yaratacağı tahminine yer verdi.

İngiltere Merkez Bankası da bankalara vergi uygulaması talep ediyor

Geçen yılın kasım ayında İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) Eski Başkan Yardımcısı Charlie Bean de ülkede bankalara yönelik ek vergi uygulaması gerektiğini, bu şekilde onlarca milyar sterlinin hazineye kazandırılabileceğini savunmuştu.

İngiltere'nin net kamu borcu

Ülkede net kamu borcu mayısta Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 100,1'ine ulaşmış ve Mart 1961'den bu yana ilk kez yüzde GSYH'nin 100'ü aşmıştı.

İngiltere Bütçe Sorumluluğu Ofisi (OBR) de geçen ay, yüksek faiz oranlarına bağlı olarak borçluluğun artmasıyla, kamu borcunun 50 yılda gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 300'üne ulaşabileceğini uyarısında bulunmuştu.