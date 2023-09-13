Birleşik Krallık ekonomisi temmuzda yüzde 0,5 daraldı

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Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Birleşik Krallık ekonomisinin temmuz ayında yüzde 0,5 daraldığı açıkladı.

Ulusal İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamada, ülkede GSYH'nin temmuz ayında grevler ve yağışlı hava şartları nedeniyle azaldığı belirtildi.

Ekonomistlerin beklentisi, ülke ekonomisinin temmuzda yüzde 0,2 daralması yönündeydi.

İmalat sektörü 0,7 geriledi

ONS açıklamasında, temmuzda hizmet sektörünün yüzde 0,5, imalat sektörünün 0,7 ve inşaat sektörünün yüzde 0,5 daraldığı kaydedildi.

Grevler ve yağışlı havada ilerlemeyen inşaatlar gerilemenin gerekçesi olarak gösterildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen ONS İstatistik Direktörü Darren Morgan, ekonominin gerilemesi hakkında şu bilgileri paylaştı:

Temmuz ayında sağlık çalışanları ve öğretmenler tarafından yapılan grevler hizmet sektörünü etkiledi. Ayrıca, temmuzun yağışlı olması nedeniyle inşaat sektörü için de zayıf bir aydı.