Birleşik Krallık'ta konut fiyatları 4 aydır düşüşte Halifax Konut Fiyat Endeksi'ne göre, Birleşik Krallık'ta konut fiyatları aylık bazda yüzde 0,3 yıllık bazda ise yüzde 2,4 azaldı.

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Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatı temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 geriledi ve fiyatlarda üst üste 4 ay düşüş görüldü.

Birleşik Krallık'ta şu anda ortalama konut fiyatı 285 bin 44 sterlin olarak hesaplandı.

Ortalama konut fiyatlarının aylık bazda 1.000 sterlin azaldığı belirtildi.

"Konut fiyatlarındaki yıllık düşüş hızı yavaşladı"

Halifax Mortgage Direktörü Kim Kinnaird, verilere ilişkin değerlendirmesinde, şu ifadeleri kullandı:

Bu üst üste dördüncü aylık gerileme olmasına rağmen, tüm aylık düşüşler yüzde 0,5'in altında oldu. Fiyatlar gerçekte son 6 ayda çok az değişiklik gösterdi. Temmuzda, konut fiyatlarındaki yıllık düşüş hızı da yavaşladı. Bu veriler, zorlu ekonomik koşullar karşısında konut piyasasının direnç sergilemeye devam ettiğini gösteriyor.

"Konut piyasası ülke ekonomisi performansı ile ilintili"

Konut piyasasına ilişkin öngörülerin ülke ekonomisinin performansıyla yakından ilişkili olduğunu kaydeden Kinnaird, maaşlardaki güçlü büyüme dahil olmak üzere birkaç faktörün destekleyici olduğunu aktardı.