Birleşik Krallık'tan elektrikli demir yolu projesi için finansman Türkiye ve Birleşik krallık ekonomide iş birliği için daha önceki serbest ticaret anlaşmasını yenileme aşamasındayken, ülke Türkiye'deki elektrikli demir yolu projesi için 680 milyon sterlin finansman sağlayacağını açıkladı.

AA

Birleşik Krallık, Türkiye'ye; Mersin'i Adana, Osmaniye ve Gaziantep şehirleriyle bağlayan yüksek hızlı elektrikli demir yolu inşaatı için önemli bir kaynak sağlayacak.

Birleşik Krallık'ın hızlı tren için sağlayacağı kaynak, Birleşik Krallık İhracat Finansmanı Dairesi (UK Export Finance/UKEF) destekli projeler kapsamında değerlendirilecek.

Proje, ana hatları itibarıyla Cardiff ile Londra arasındaki mesafeden daha uzun bir demir yolu bağlantısı oluşturarak Türkiye'nin yüksek hızlı demir yollarını 10 bin kilometreye çıkarma hedefine de doğrudan katkıda bulunacak.

Hızlı tren, Türkiye'nin en büyük ikinci konteyner limanını şehirlere bağlayacak

Türkiye'nin en büyük ikinci konteyner limanını 241,4 kilometre uzaklıktaki iç şehirlere bağlayan daha düşük emisyonlu bir ulaşım bağlantısı sunacak olan demir yolunun, karbondioksit eş değer emisyonlarını yılda 150 bin tonun üzerinde azaltması bekleniyor.

Mersin-Adana-Gaziantep yüksek hızlı demir yolu inşaatını, UKEF'in Alıcı Kredisi Hesabı yoluyla sağladığı finansman ile Ulaştırma Bakanlığı adına Rönesans Holding tamamlayacak.

Daha düşük karbonlu bir alternatif sağlanmış olacak

Dizel lokomotiflere dayanan mevcut demir yolunun yerini alacak olan elektrikli hat, Mersin ve Gaziantep arasındaki mevcut güzergahlara daha düşük karbonlu bir alternatif sağlayacak.

Seyahat süresi 4 saat kısalacak

Hızlı tren, Adana ve Osmaniye üzerinden Gaziantep'ten Mersin'e seyahat süresini 4 saat kısaltacak.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, konuya ilişkin Birleşik Krallık'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Mersin-Adana-Gaziantep Yüksek hızlı demiryolu inşaatı projesinin uluslararası taşımacılığı desteklediğini ifade etti.

"Türkiye ve İngiltere'nin yüzyıllara dayanan çok yakın ilişkileri var"

Bu projenin, Türkiye'deki önemli projelerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Çelik şöyle konuştu:

Türkiye ve İngiltere'nin yüzyıllara dayanan çok yakın ilişkileri var. İlişkilerimiz, bugüne kadar ticari, ekonomik ve kültürel iş birliği bağlamında daha güçlü bir zemine sahip. Bildiğiniz gibi Anadolu'da ilk raylı sistem İzmir'dir. Aydın demir yolu hattı, 1856 yılında İngiliz şirketi tarafından yapılmıştır.

"Birleşik Krallık-Türkiye ticaret ilişkileri giderek güçleniyor"

Birleşik Krallık İhracat Bakanı Malcolm Offord ise Birleşik Krallık-Türkiye ticaret ilişkilerinin giderek daha fazla güçlendiğini vurguladı.

Geçen yıl Birleşik Krallık'ın Türkiye'ye ihracatının 8,5 milyar sterline ulaştığını aktaran Offord, kısa süre önce, ülkeler arasındaki ihracat ve ithalatı daha da artıracak güncellenmiş serbest ticaret anlaşması planlarını duyurduklarını bildirerek, şunları kaydetti: