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- Birleşik Metal İş Sendikası'nın yeni sosyal tesisi Çeşme'de açıldı
Birleşik Metal İş Sendikası'nın yeni sosyal tesisi Çeşme'de açıldı
Birleşik Metal İş Sendikası, Balıkesir ve Sapanca'dan sonra İzmir'in Çeşme ilçesine de Çeşme İonia Otel adıyla yeni bir sosyal tesis açtı.
- Haber Merkezi
- 05.07.2021 - 23:35
- Güncelleme : 05.07.2021 - 23:43
Birleşik Metal İş Sendikası, sosyal tesislerine bir yenisini daha ekledi.
Birleşik Metal İş Sendikası, Balıkesir ve Sapanca'dan sonra İzmir'in Çeşme ilçesine de sosyal tesis açtı.
SOSYAL TESİS 5 YILDIZLI HER ŞEY DAHİL KONSEPTİNDE
Çeşme Çiftlikköy'de yer alan sosyal tesis İonia Otel, 5 yıldızlı her şey dahil konseptine sahip.
"TATİL DEMEK, HAVUZUN DİNGİNLİĞİ, DENİZİN ENGİNLİĞİ DEĞİL MİDİR"
Sendika, yeni açılan sosyal tesisinin Twitter hesabından şu ifadelerle duyurdu:
"Sendikamızın yeni sosyal tesisi, Çeşme İonia Otel açıldı.. Tatil demek, havuzun dinginliği, denizin enginliği değil midir..."