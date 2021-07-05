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Birleşik Metal İş Sendikası'nın yeni sosyal tesisi Çeşme'de açıldı

Birleşik Metal İş Sendikası'nın yeni sosyal tesisi Çeşme'de açıldı

Birleşik Metal İş Sendikası, Balıkesir ve Sapanca'dan sonra İzmir'in Çeşme ilçesine de Çeşme İonia Otel adıyla yeni bir sosyal tesis açtı.