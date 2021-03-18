Birleşmiş Milletler, Türkiye'ye ilişkin 2021 büyüme tahminini yüzde 4'e yükseltti

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, 2021 küresel büyüme beklentisini 4,7'ye, Türkiye'ye ilişkin 2021 büyüme tahminini ise yüzde 2,4'ten yüzde 4'e revize etti.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), "Kızgın tavadan çıktı, yangına mı koşuyor?" başlıklı, küresel ticaret ve kalkınmanın gidişatına ilişkin raporunu yayınladı.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİNİ 0,4 PUAN ARTIRDI

Raporda, UNCTAD'ın, 2021 için küresel büyüme tahminini ABD'deki koronavirüs aşıları ve teşvik paketlerinin hanehalkı tüketimine ivme kazandıracağı beklentisiyle beklenenden daha iyi olan toparlanmadan dolayı 0,4 puan artırarak yüzde 4,7'ye çıkardığı bildirildi.

"KÜRESEL EKONOMİNİN YIL SONUNDA OLMASI GEREKEN SEVİYE 10 TRİLYON DOLARIN ALTINDA"

Koronavirüs salgınının gelişmekte olan ülkelerde "eşi görülmemiş" şekilde gelir tahribatına yol açtığı belirtilen raporda, salgın nedeniyle küresel ekonominin 2021 sonunda olması gereken seviyenin 10 trilyon dolar altında olduğu vurgulandı.

"KÜRESEL TOPARLANMA DEVAM EDECEK"

Raporda, "Geçen yılın 3'üncü çeyreğinde başlayan küresel ekonomik toparlanmanın epidemiyolojik, politika ve koordinasyon belirsizliklerini yansıtan önemli ölçüde eşitsizlik ve öngörülemezlik olsa da 2021'de de bunun devam etmesi bekleniyor." denildi.

"KEMER SIKMA POLİTİKASINA YANLIŞ BİR DÖNÜŞ, KÜRESEL GÖRÜNÜMÜN ANA RİSKİ"

Koronavirüsün kalıcı ekonomik etkisine yer verilen raporda, derin ve yıkıcı bir resesyondan sonra kemer sıkma politikasına yanlış bir dönüşün, küresel görünümün ana riski olduğu vurgulandı.

Raporda, Doğu Asya'daki ihracatla güçlü büyümenin ve artan bölgesel ticaretin bazı ülkelerin ticaret fazlasını daha da artırabileceği, bunun da küresel ticari ihtilaflara yol açabileceği belirtildi.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİ 2021 İÇİN YÜZDE 2,4'TEN 4'E ÇIKARTILDI

Türkiye'ye ilişkin 2021 büyüme tahmininin yüzde 2,4'ten yüzde 4'e çıkarıldığı aktarılan raporda, ülkenin 2022 yılı büyüme tahmini ise yüzde 4'te bırakıldı.