Bisam: Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması 2 bin 584 lira

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi tarafından yapılan araştırmada, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 584 lira olarak belirlendi.

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (Bisam), gıda harcamaları üzerinden, hane halkı tüketim harcamalarını esas alarak yaptığı hesaplamaya göre dört kişilim bir ailenin sağlıklı beslenmesi için 2 bin 584 lira, ayrıca aylık toplam harcama için de 8 bin 939 lira gerekli.

HER AİLE ÜYESİNİN ALMAK ZORUNDA OLDUĞU FARKLI BESİNLER VAR

Bisam araştırmasında, sağlıklı beslenmek için her aile üyesinin alması gereken kalori miktarının farklı olduğunun altı çizilerek, "Yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 693 lirayı buluyor. Bu değer yetişkin bir kadın için 669 lira, 15-18 yaş bir genç için 735 lira, 4-6 yaş arası bir çocuk için de 486 lirayı buluyor.” şeklinde bilgi verdi.

EN YÜKSEK PAY YÜZDE 34,5 İLE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE

Araştırmaya göre, harcamalarda en yüksek pay yüzde 34,5 ile süt ve süt ürünlerinde, ikinci yüksek pay da yüzde 27,7 ile yumurta ve kuru baklagiller grubunda bulunuyor. Harcamalarda, sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 15,9, ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 9,6, diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 12,3 düzeyinde.

"HER BİREYİN İHTİYACI OLDUĞU KALORİ BİRİMİ FARKLI"

Her bir aile üyesinin sağlıklı beslenmesi için gereksinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarının da farklı olduğunun altı çizilen Bisam raporunda, şöyle denildi:

"Süt ve süt ürünleri tüketiminde 15-18 yaş arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha önemli. Günlük 86,14 liralık harcama içinde en maliyetli tüketim 8.29 lira ile 15-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarı. 4-6 yaş arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı yetişkinlerden fazla.”