Bisiklet ve motosiklet lastik ithalatında dampinge karşı vergiye devam

Çin, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli bisiklet ve motosiklet iç-dış lastiği ithalatına uygulanmakta olan dampinge karşı vergi önleminin sürdürüleceği belirtildi.

İthal edilen ürünlerin yurt içindeki üreticilere bir haksız rekabet uygulaması karşısında, piyasanın dengelemesi amacıyla ek vergiler getirilebiliyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan iki ayrı ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğe göre, yapılan soruşturma sonucunda; Çin, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli söz konusu ürünler ile bisiklet ve motosiklet tekerlek aksam parça ve aksesuarları ithalatına uygulanmakta olan dampinge karşı vergi önlemlerinin yeniden düzenlenerek sürdürülmesine karar verildi.

DAMPİNGE KARŞI VERGİ YÜZDE 0 İLE YÜZDE 100'Ü ARASINDA DEĞİŞEN ORANDA UYGULANACAK

Sayılan ülkelerden bisiklet ve motosiklet iç ve dış lastiği ile tekerlek aksam, parça ve aksesuarı ithalatına bu ülkelerdeki üretici firmalar bazında, ürünlerin CIF bedelinin yüzde 0 ile yüzde 100'ü arasında değişen oranda dampinge karşı vergi uygulaması devam edecek. Önlemlerin süresi 5 yıl olarak belirlendi.