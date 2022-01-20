Euro
15.3640
0.79%
Dolar
13.5137
0.66%
Altın
799.0540
0.39%
Borsa
2,053.96
0.58%
Bitcoin
571.500
0.58%
BTXN Coin
33.58
0.68%
4ºC
İstanbul
Güneşli 4 C

    Bisiklet ve motosiklet lastik ithalatında dampinge karşı vergiye devam

    Çin, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli bisiklet ve motosiklet iç-dış lastiği ithalatına uygulanmakta olan dampinge karşı vergi önleminin sürdürüleceği belirtildi.
    • REUTERS
    • 20.01.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 10:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bisiklet ve motosiklet lastik ithalatında dampinge karşı vergiye devam

    İthal edilen ürünlerin yurt içindeki üreticilere bir haksız rekabet uygulaması karşısında, piyasanın dengelemesi amacıyla ek vergiler getirilebiliyor.

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan iki ayrı ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğe göre, yapılan soruşturma sonucunda; Çin, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli söz konusu ürünler ile bisiklet ve motosiklet tekerlek aksam parça ve aksesuarları ithalatına uygulanmakta olan dampinge karşı vergi önlemlerinin yeniden düzenlenerek sürdürülmesine karar verildi.

    DAMPİNGE KARŞI VERGİ YÜZDE 0 İLE YÜZDE 100'Ü ARASINDA DEĞİŞEN ORANDA UYGULANACAK

    Sayılan ülkelerden bisiklet ve motosiklet iç ve dış lastiği ile tekerlek aksam, parça ve aksesuarı ithalatına bu ülkelerdeki üretici firmalar bazında, ürünlerin CIF bedelinin yüzde 0 ile yüzde 100'ü arasında değişen oranda dampinge karşı vergi uygulaması devam edecek. Önlemlerin süresi 5 yıl olarak belirlendi.

    Bisiklet


    Görüş Bildir