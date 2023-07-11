BIST 100 endeksi, 6.379,29 puanda Küresel piyasalar yarın açıklanacak ABD enflasyonunun düşük gelmesini bekledikleri için pozitif seyirde hareket ediyor. Borsa İstanbul'da küresel piyasalara paralel olarak rekorlarına devam etti.

AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 6.379,29 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Böylece BIST 100 endeksi, 6.379,29 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 47,71 puan ve yüzde 0,76 değer kazancıyla 6.318,13 puan oldu.

Borsa İstanbul'da gün ortasında toplam işlem hacmi 60,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,10 değerlendi

Bankacılık endeksi yüzde 1,10 ve holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,30 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,14 ile elektrik oldu.

Borsa İstanbul'da destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.400 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.200 ve 6.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.