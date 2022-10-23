BIST 100 endeksi rekor kırmaya devam ediyor

Küresel piyasalar merkez bankalarının kararlarına odaklanmış ve dalgalı bir seyir sürdürürken yurt içinde ise BIST 100 endeksi rekorlar kırarak dünyadan pozitif ayrışıyor.

Yurt içinde bu hafta da Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda rekor kapanış gerçekleştirirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) hafta içinde politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 10,50'ye düşürdü.

Merkez Bankası faizini düşürmeye devam edecek

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır." ifadelerine yer verildi.

Tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı

BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 8,48 kazançla 3.934,63 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Dolar/TL 18,5956

Dolar/TL haftalık bazda yatay bir seyir izlerken, haftayı bir önceki haftalık kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,5956'dan tamamladı.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 3.950 ve 4.000 seviyelerinin direnç, 3.900 ve 3.880 puanın destek olarak takip edileceğini kaydetti.

Gelecek haftanın gündemi

AA'nın haberine göre, gelecek hafta yurt içinde salı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanımı, perşembe dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi ile TCMB'nin Enflasyon Raporu takip edilecek. Cuma günü, 29 Ekim Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'da yarım gün işlem gerçekleştirilecek.