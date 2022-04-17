BIST 100 endeksi rekor üzerine rekor kırdı

Küresel piyasalar veri gündemine odaklanırken yurt içinde de Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükseliş eğilimini üst üste yedinci haftaya taşıdı.

Borsa İstanbul’da tüm zamanların en yüksek seviyesi ve tüm zamanların en yüksek kapanışı rekorlarını kırdı.

Endeksteki yükselişte bu hafta da bankacılık hisseleri öncülük ederken, BIST 100 endeksi dünya genelinden oldukça pozitif ayrıştı.

Önemli sektörde güçlü kâr beklentisi var

AA'nın haberine göre analistler, gelecek haftadan itibaren yoğunlaşmaya başlayacak olan bilanço dönemiyle birlikte BIST 100 endeksinde hisse bazlı oynaklıkların artabileceğini belirterek, birçok önemli sektörde güçlü kâr beklentilerinin bulunduğunu dile getirdi.

Geçen hafta yurt içindeki gelişmeler Borsa’yı destekledi

Hafta içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 14'te sabit bırakırken, sanayi üretimi, şubatta aylık bazda yüzde 4,4, yıllık bazda yüzde 13,3 artış gösterdi.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, şubat ayında 5 milyar 154 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 21 milyar 845 milyon dolar oldu.

Bu gelişmelerle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,22 artışla 2.494,37 puandan tamamlarken, Dolar/TL’de sınırlı gerileme yaşandı.

Destek ve direnç konumu

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 2.500 ve 2.590 puanın direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

Gelecek hafta yurt içinde ayrıca pazartesi konut fiyat endeksi ve perşembe TCMB Para Piyasası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.