BIST 100 endeksi yeniden 10 bin puanın üzerine çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından sert düşüş yaşadı.
BIST 100'de düşüşler derinleştiğinde devre kesiciler çalıştı ve BIST 50'de işlemler bir gün boyunca durduruldu.
BIST 100 endeksi dün günü yüzde 8,72 kayıpla 10 bin puanın altında kapattı.
BIST 100 ENDEKSİ DEĞERLENDİ
Endeks her ne kadar güne yüzde 0,21 azalışla 9.839,83 puandan başlasa da daha sonra yüzde 2'ye yakın değerlendi. Endeks bugün gün içinde yüzde 2 değerlenerek yeniden 10 bin puanın üzerine çıktı.
BİLİŞİM ENDEKSİ ARTTI
Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi bugün yüzde 3,57 ekside seyrederken, bilişim endeksi ise yüzde 4 yükseldi. Holdinglerdeki yükseliş yüzde 1,8 olurken, iletişim de benzer şekilde yüzde 1,5 arttı.
BIST 100 endeksi, önceki günü 10.813 puandan kapatmıştı.
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