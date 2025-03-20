Haberler



Ekonomi



BIST 100 endeksi yeniden 10 bin puanın üzerine çıktı

BIST 100 endeksi yeniden 10 bin puanın üzerine çıktı Dün günü yüzde 8,72 kayıpla 10 bin puanın altında kapatan BIST 100 endeksi, bugün ise alıcılı seyrediyor. Endeks bugünkü yükselişle bir kez daha 10 bin puanı aşarak 10 bin 50'ye yükseldi.