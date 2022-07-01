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    BIST 100 endeksinden ilk yarıda son 13 yılın en iyi performansı

    Küresel piyasalar dalgalı ya da negatif seyrederken İstanbul Borsa'sından gelen haberler pozitif yönde ayrıştı.
    • 01.07.2022 - 12:26
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 12:49
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    BIST 100 endeksinden ilk yarıda son 13 yılın en iyi performansı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel pay piyasalarının aksine bir seyir izliyor.

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılın ilk yarısında yüzde 29,48'lik getiriyle 2009'dan bu yana en güçlü performansını sergiliyor.

    İlk yarıda yatırımcısına yüzde 29,48'lik getiri

    BIST 100 endeksi son dönemde küresel pay piyasalarındaki sert düşüşe paralel kazançlarını kısmen geri verse de ilk yarıda yatırımcısına yüzde 29,48'lik getiri sağladı.

    En fazla kazandıran yüzde 116,77 ile ulaştırma endeksi oldu

    Sektör endeksleri bazında incelendiğinde en fazla kazandıran yüzde 116,77 ile ulaştırma endeksi olurken, ulaştırmayı, yüzde 60,06 ile elektrik ve yüzde 49,97 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı izledi. En çok kaybettiren ise yüzde 16,06 ile turizm endeksi oldu.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 21,72 ve holding endeksi yüzde 40,22 yükseldi.

    BIST 100 endeksinden ilk yarıda son 13 yılın en iyi performansı #1


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