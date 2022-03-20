BIST 100 haftalık kapanış rekorunu kırdı

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükseliş eğilimini üst üste üçüncü haftaya taşırken, haftalık bazda tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Küresel piyasalara paralel hareket eden Borsa İstanbul yükselişe geçii.

Hafta içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 14'te sabit bıraktı.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk rolü üstlenen Türkiye'de yetkililerin diplomasi trafiği devam ediyor. Hafta içinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem Rus hem de Ukraynalı mevkidaşı ile görüşme gerçekleştirdi.

KÜRESEL RİSK İŞTAHI BORSA İSTANBUL'DA DA ETKİLİ

Analistler, küresel bazda artan risk iştahının Borsa İstanbul'da da etkili olduğunu kaydederek, jeopolitik risklerin azalması durumunda pay piyasalarındaki yükseliş eğiliminin daha da güçlenebileceğini bildirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,40 artışla 2.144,26 puandan tamamlarken, Dolar/TL yüzde 0,29 yükselerek 14,8105'e çıktı.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 2.100 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 2.250 puanın direnç, 2.070 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmelerin pay piyasaları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, artan oynaklık sebebiyle yatırımcıların temkinli hareket etmelerinin faydalı olacağını söyledi.

GELECEK HAFTANIN EKONOMİ TAKVİMİ

Gelecek hafta yurt içinde çarşamba tüketici güven endeksi ve işsizlik oranı, perşembe TCMB'nin PPK özeti ve cuma reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ile sektörel güven endeksleri takip edilecek.