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    BIST 50 endeksinde açığa satış bugün de geçerli

    Borsa'da yatırımcının panikle satış yapmasını önlemek amacı ile getirilen "açığa satış kuralı" devam ediyor.
    • AA
    • 18.03.2022 - 09:21
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    BIST 50 endeksinde açığa satış bugün de geçerli

    Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini duyurdu.

    DUYURU KAP'TA YAYINLANDI

    Söz konusu paylara yönelik 24 Şubat-17 Mart döneminde uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da devam etmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

    BIST 50 endeksinde açığa satış bugün de geçerli #1

    AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİ İŞARETLENMELİ

    Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."


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