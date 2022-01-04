BIST 50 endeksinde yukarı adım kuralı devam ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta "yukarı adım kuralı"nın bugün de geçerli olacağı açıklandı.

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda 20 Aralık 2021'de uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralını" bugün de devam ettiriyor.

AÇIKLAMA KAP'TA YER ALDI

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabildiği anımsatıldı.

AÇIĞA SATIŞTA YUKARI ADIM KURALI 20 ARALIK'TAN BUGÜNE UYGULANIYOR

Söz konusu paylara yönelik 20 Aralık 2021-3 Ocak 2022 döneminde uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da devam etmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

İŞLEMLER SON GERÇEKLEŞEN İŞLEM FİYATINDAN DAHA YÜKSEK BİR FİYAT ÜZERİNDEN

"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."